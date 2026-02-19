事故や渋滞を素早く検知

安全性を高めるために、車両同士、あるいは車両と周辺インフラが通信するという概念は、欧州では20年以上開発されてきた。そして今、成熟期を迎えつつある。

フォルクスワーゲンによれば、200万台以上の自社車両が「Car2X」技術を搭載しており、「局所的な群知能」を活用して、道路上の危険な要素を警告できるという。



このシステムはゴルフ、Tロック、ティグアン、タイロン、パサート、ID.3、ID.4、ID.5、ID.7など、複数のモデルで標準装備またはオプションとして用意されている。

2000年代には、大手自動車メーカーや電子機器業界の支援を受け、当時V2V（車両間通信）と呼ばれる技術に多くの企業団体が取り組んでいた。初期のV2Vの原理は単純明快で、すでに広く普及していた無線LANを活用するというものだった。

当時の通信距離は500m。専用ソフトウェアを使用し、複数の車両で構成されるP2P（ピア・トゥ・ピア）ネットワークに参加する。つまり、近隣の車両同士で直接通信することができる。

フォルクスワーゲンのCar2X対応車両は、車両間およびインフラとの通信が可能で、その際にモバイルネットワークの受信は不要だ。

ACCと組み合わせて加減速も

通信はミリ秒単位で行われるため、前方車両による緊急ブレーキ、突然発生した渋滞、あらゆる方向からの緊急車両接近など、さまざまなイベントを瞬時に検知できる。道路脇のインテリジェント・ユニットや他車両との接続により、逆走車両、渋滞、異常気象、路上の人・動物・物体といった特定事象の警告が可能となる。

ドイツではすでに1000台の移動式交通標識にCar2X技術が搭載され、オーストリアでは高速道路網全域に路側ユニットが設置されている。他の欧州諸国もこうした装置や緊急車両・特殊車両の導入を進めている。



Car2Xは多くのモデルに装備されている（欧州）

Car2X技術はWi-Fi規格に準じており、車両間800mの範囲で警告情報を交換できる。通知プロセスはオープンかつ標準化されており、全メーカーの車両間で通信が可能だ。個人を特定することはなく、情報交換は匿名で行われる。

他の車両センサーとも連携可能だ。例えば、フォルクスワーゲンのオプション装備「トラベルアシスト」とCar2Xを組み合わせると、まだ見えていない前方の渋滞を検知した際、車速を自動的に減速させることができる。車線変更時の加速制御にも活用できる。

フォルクスワーゲンは、いずれ二輪車、トラック、バス、自転車など他の車両もCar2Xの対象とすることを想定している。