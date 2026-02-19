茨城県の介護施設で点滴に注射器で空気を注入し入所者2人を殺害したなどとして、殺人と窃盗の罪に問われた元職員の女の裁判。きょうの裁判では被告人質問が予定されていましたが、元職員は「全ての質問に対して黙秘権を行使します」と述べ、質問は行われませんでした。

古河市の介護施設で職員として勤務していた赤間恵美被告（40）は、2020年、入所していた鈴木喜作さん（当時84）と吉田節次さん（当時76）の点滴に注射器で空気を注入し、殺害したなどの罪に問われています。

これまでの裁判で、赤間被告は殺人の罪について「私は空気を注入していません。殺害していません」と述べ、無罪を主張。

裁判ではまず、入所者の鈴木さんについての審理が行われていますが、検察側は「犯行時間帯に赤間被告が鈴木さんの部屋に入るところを職員が目撃している」「赤間被告以外に現実的に犯行が可能な人物はいない」と主張しています。

きょうの裁判では被告人質問が予定されていましたが、赤間被告は弁護人から「被告人質問をどうしますか」と問われると、「全ての質問に対して黙秘権を行使します」と述べました。検察側が予定通り質問することを求めましたが認められず、質問は行われませんでした。