ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子フリーが１９日（日本時間２０日）に行われる。

日本勢は、ペアの三浦璃来・木原龍一組の金メダルなどメダルラッシュで、女子にも期待が高まっている。そんな中、リンクを滑りながら撮影する「白いカメラマン」の存在がＳＮＳで話題になっている。（デジタル編集部）

白いスーツで滑らかなスケーティング

演技が終わった後にリンク上で滑らかなスケーティングで動きながらカメラを回す男性。ＳＮＳでは、白っぽいスーツに身を包んでいることから、「黒子ならぬ白子」などと評する声も出ている。

この男性は、アイスダンスの元米国代表選手で、現在は「氷上カメラマン」として活躍するジョーダン・コーワンさん（３５）だ。過去には羽生結弦さんらを撮影して、日本のフィギュアファンの間で話題になったこともある。今回のオリンピックでは、中継映像を各国に配信するオリンピック放送機構（ＯＢＳ）のカメラマンとして働いている。

トップ選手だからこその息づかい

ＯＢＳによると、コーワンさんがオリンピックを撮影するのは今回が初めて。選手の感覚を身近に感じてもらうため、コーワンさんは軽量のワイヤレスの機材を使い、選手と並んでリンクを滑りながら映像を撮影する。

その狙いについて、ＯＢＳは「長年にわたり選手としてトップレベルで戦ってきたからこそ、彼は選手のスピードや息づかい、感情をとらえることができる。見る人に、まるで自分が氷に立っているような感覚を伝えるのが彼の目標です」と話す。

白っぽいスーツといういでたちにも注目が集まっていたが、ＯＢＳはその狙いを、「背景に溶け込み、撮影中に注目を集めないように、控えめでニュートラルな色の服を着ています」と説明する。今回のオリンピックのフィギュア競技ではすべての試合を撮影しており、１９日の女子フリーでも選手の臨場感ある表情をとらえる予定だ。