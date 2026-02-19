テレビ東京は１９日、都内の同局で定例社長会見を行い、放送中のドラマ「元科捜研の主婦」（金曜、夜９時）の動画配信サービスなどでの累計配信再生回数７００万回突破を喜んだ。

テレビ朝日系ドラマで人気を博し、終了した「科捜研の女」を想起させるドラマとしても注目を浴びたが、再生回数（第１話〜５話）の高さに吉次弘志社長も注目。「見ますよ。自分のところの番組ですから」と楽しみにしているといい「そこの効果がどこまであったかは分析のしようがないですけど、よく見られているのは事実。大変喜ばしいことだと思いますね」と述べた。

好調の要因については「ホームドラマ風のところと推理ものと、ミックスされたような構成になっているので、いろんな人に見ていただけるタイプの番組になっているので、人気の背景になっているのかなと思いますね」と分析した。

主人公を演じる松本まりかは、同局では「夫の家庭を壊すまで」などでこれまで怪奇女性を演じたが「前にうちの２３時からのドラマでかなり熱演していただいたこともありますが、松本さんがまた、出ていただけているので、そのファンの方も見ていただけてるのかなと思いますね」と話した。

また、２０日の第６話以降の新キャストとして俳優・工藤美桜、橋本じゅん、徳永えり、笠原秀幸、紺野まひる、尾上寛之が出演すると発表された。