NHK大河ドラマ『光る君へ』で題字と書道指導を担当した、書家の根本知（さとし）さん。2025年2月公開の映画『木挽町のあだ討ち』でも本編挿入題字を揮毫している。教鞭をとるカルチャーセンターの「かな文字教室」は常時満員御礼、何十人も予約待ちだという人気ぶりだ。そんな根本さんが仲間とともに「東洋文化を五感で味わう」ためのスペースをオープンしたそうで……

「東依」でいただけるお茶１種と、お菓子１種のセット

東洋思想の依り代として

東京メトロ丸の内線御茶ノ水駅から外堀通りに出て、神田川沿いを西へ。

対岸でJR中央線と総武線の電車がせわしく行きかう様子を眺めながら、聖橋を越えしばらく進むと、カフェギャラリー「東依（とうい）」がある。

どっしりした木の扉を開けると、書家の根本知さんが出迎えてくれた。

2024年に話題になった大河ドラマ『光る君へ』。その題字は根本さんの作品だ。のびやかで繊細な文字を記憶されている方も多いだろう。

ドラマでは、紫式部を演じた吉高由里子さんをはじめ、キャストがかな文字を書く様子が話題になったが、その書道指導を担当。現在は立正大学文学部特任講師を務めるかたわら、かな文字教室や東洋文化の発信を行っている。

店内を案内してもらいながら、東依を立ち上げた狙いを聞くと……

「東依の名前の由来は、東洋思想の依り代（しろ）です。お茶と和菓子を味わえる喫茶室、東洋文化を学べるサロン、東洋美術を楽しみ、購入できるギャラリーを兼ねています。大河ドラマ『光る君へ』での指導が決まったころにそんな空間を作りたいと考えていたら、知り合いの方からこの物件を紹介されたんです。一人ではとても運営できないので、ウェブデザイナー兼カフェオーナーの木口和也さんや美術商の齋藤達彦さんにお声がけして、今のかたちになりました」

手漉き越前和紙を壁紙に使って

内装も随所こだわりが見られる。

喫茶室の壁紙は伝統工芸士である村田菜穂さん作の「手漉（す）き越前和紙」を贅沢に使用。壁紙の施工は、根本作品の掛け軸を手掛ける、表具師の岸野田（でん）さんに協力を仰いだ。その結果、「陰翳礼讃」のごとく、外の柔らかい光を取り込んだ落ち着きのある空間となっている。



室内の明かりを消すと、障子からほのかに光が差す喫茶室

喫茶室の隣にある個室の壁にも面白い仕掛けが。

根本さんが『光る君へ』の題字を制作する過程で書きに書いた約800枚の半紙。そのまま捨てるのはもったいないと、再度溶かし、手漉きした和紙を壁紙に使用している。そのため、近づいてよく壁紙を観察すると、黒い点のような墨の跡が見えることも。訪れた際にはぜひ探してみてほしい。

お茶とじっくり向き合う時間に

喫茶室は、月曜日、火曜日、水曜日の13:00〜18:00に営業。

全8席の小さなカフェスペースなので、事前予約がおすすめだそう。

定額制で2つのコースから選択できる。

1名さま 55分 2200円（税込）

お茶1種と、お菓子1種のセット

1名さま 1時間55分 3300円（税込）

お茶2種と、お菓子2種のセット

「お客様の時間の使い方はそれぞれ。ちょっとした打ち合わせやお友達同士の集まり、ひとりでゆっくり本を読む方もいますね。貸し切りもできる（追加料金あり）ので、読書会をしたり、親子4組で集まって、子どもたちにお茶の楽しみ方を教える会を開いていらっしゃる方もいました」（根本さん）

お茶は、お抹茶、煎茶、ほうじ茶、ハンドドリップコーヒーの中から、お菓子も和菓子や羊羹、干菓子などから選ぶことができる。どれもカフェオーナーの木口さんがセレクトしたメニューだ。

今日は、木口さんおすすめの「萎凋（いちょう）茶」と「季節の上生菓子」を選んでみた。萎凋茶は茶葉を採取後、しおれさせる工程を経て作られていて、花のような香りが特徴。

「ホットだと３煎まで楽しめるので、1煎目、2煎目、3煎目の変化をぜひ味わってください」と木口さん。

1煎目は香りが甘くまろやかだったが、2煎目、3煎目になるとすっきりした味わいに。じっくりお茶の変化と向き合うのも、有意義な時間の使い方かもしれない。



群馬県でも日本茶カフェを営む木口和也さん

取材日は11月。季節の上生菓子は「亥の子餅」だった。木口さんが上生菓子をセレクトする際には、お茶に合うことはもちろん、日本文化の奥深さが伝わるものをと意識しているらしい。

「亥の子餅の亥の子はウリ坊のこと。茶道では11月が一年の始まりで、亥の日の亥の刻に炉開きをするのが慣例なんです。その時にいただくのが亥の子餅。陰陽五行ではイノシシは水を担当しているので『火事になりませんように』という願いを込めています。イノシシは子孫繁栄の象徴でもあるので縁起もいいんですよ。このような話は茶道をされている方には当たり前なのですが、触れていない方には新鮮に聞こえるようで。このお店では、お茶とお菓子から日本文化に興味を持ってもらえればいいなと思っています」（木口さん）

かなの手習いや和泉式部の恋歌も

喫茶室以外の時間帯は、日本文化を学ぶ講座も開催されている。

第１、第2、第３週の火曜日は書家の珠夜さんによる「かなの手習い」教室。「いろは」からかなの基礎を学べるそうだ。

第４週の火曜日は和泉式部の研究者で歌人の副島和泉さんによる「和泉式部 - 感じるままの恋歌の世界」講座。点てられたお抹茶と和菓子をいただきつつ、和歌の世界を堪能できる。

不定期で「はじめてのお茶会」も開催されている。地下のギャラリーにある茶席で、茶会になじみのない方向けに茶道のお点前を体験できるイベント。お作法も気にせず椅子席で参加できるので、茶道に興味を持っている方は入り口によいかもしれない。

地下のギャラリースペースでは不定期で展示会や個展などが開かれ、喫茶室を利用しなくても、見学や商品の購入ができる。

ちょうど取材日には「『好古』展 / 東齋美術 展示会」の期間中で、日本のうつわや道具が華やかに展示されていた。



「『好古』展 / 東齋美術 展示会」の様子

今回の展示を企画したのは「東依」の共同運営者の一人、美術商の齋藤達彦さんだ。

「当初から作家さんの展示会をやっていきたいというプランはあったので、最初は私が手掛けてみました。江戸から、幕末、明治、大正期のうつわをテーブルセットにして展示しています。華やかなお正月用の食器類から、もう少しカジュアルに使われたものまで。気に入ったものは購入もできますよ」（齋藤さん）



東齋美術の齋藤達彦さん。東依内の美術品は齋藤さんのセレクト

根本さんは言う。

「書家って一人では成り立たないんですよ。ニューヨークで個展をしたとき、ゲストに『この作品の何割があなたの作品なんだ』と聞かれたことがあって。考えてみると僕が関わるのは作品の2％くらいなんです。掛け軸や和紙や墨や筆や……日本の職人の技術の一番前に僕が立って『自分の作品です』と言っている。だからこそ日本の文化を伝え続けることを忘れてはいけないと思っているんです」

目でも舌でも東洋文化を楽しめる東依。「ぜひ一度お越しください。お待ちしています！」と根本さん。静かな時間を大切な人と過ごしたくなるとき、思い出してみてはいかがだろうか。

