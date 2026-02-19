【同居はツラいよ】息子夫婦に乗っ取られた家…「主は私よ！？」【第20話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、身勝手な息子夫婦との同居から起こった一件です。
嫁「どうしてもマイホームがほしいんです！」
自分たちだけの収入だけでは厳しいから同居してほしい、そんな言葉からはじまった息子夫婦との同居。しかしその共同生活で息子夫婦の“身勝手さ”を思い知ることとなったのです。
息子「悪いけど極力外出してて」
友人が遊びに来るからと家を追い出される女性。しかも来客が帰る直前まで帰る時間がわからずストレスがたまります。これはヒドイ……。
嫁「今日は友だちが来るので外出してください」
笑顔でそう告げる嫁。しかも急に言い出すものだから、自宅でゆっくりすごすこともままならないのだそう。一緒に生活をするのに、これほどまでに思いやりがないとは呆れてしまいますね。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、身勝手な息子夫婦との同居から起こった一件です。
嫁「どうしてもマイホームがほしいんです！」
自分たちだけの収入だけでは厳しいから同居してほしい、そんな言葉からはじまった息子夫婦との同居。しかしその共同生活で息子夫婦の“身勝手さ”を思い知ることとなったのです。
友人が遊びに来るからと家を追い出される女性。しかも来客が帰る直前まで帰る時間がわからずストレスがたまります。これはヒドイ……。
嫁「今日は友だちが来るので外出してください」
笑顔でそう告げる嫁。しかも急に言い出すものだから、自宅でゆっくりすごすこともままならないのだそう。一緒に生活をするのに、これほどまでに思いやりがないとは呆れてしまいますね。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部