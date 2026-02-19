レモネードの売り上げを小児がんの治療などに役立てる活動を展開するボランティアサークルが、きょう、集めた寄付金を山形大学医学部に贈りました。

【写真を見る】「楽しい時間を増やせたら」レモネードの売り上げで小児がん患者を支援 山形ワイヴァンズの村上選手はおもちゃを寄贈

今回は活動に賛同したスポーツ選手の思いが詰まった、『ある物』も贈られました。

きょう山形大学医学部に寄付金を贈ったのは、県内のボランティアサークル「山形Ｍａｋｅ（メーク）Ｌｅｍｏｎａｄｅ（レモネード）プロジェクト」です。

この団体ではレモネードを販売し、その売り上げを小児がん患者の支援や治療の研究に役立てる、「レモネードスタンド」に取り組んでいます。

山形大学医学部によりますと、県内で小児がんを発症する子どもの数は年間で１５人ほど。

サークルでは小児がんを患った経験のあるリーダーの平田寧々さんを中心に、これまで平田さんの主治医がいる山形大学医学部に対して、寄付金や、病気と闘う子どもたちへおもちゃなどを贈ってきました。

３回目となる今年は、およそ９０万円の寄付金と共に、活動に賛同した山形ワイヴァンズの村上慎也選手が、子ども用のおもちゃを寄贈しました。

■おもちゃを寄贈することを決めたきっかけ

村上選手は去年８月に、病気と向き合う子どもたちの元を訪問したことをきっかけに、５歳の娘が使っていたおもちゃを譲ることを決めたということです。

山形ワイヴァンズ 村上慎也 選手「自分の子どもが少しでも元気な姿だったりとか、楽しんでいる姿というのは父親としてうれしい姿でもあるので、今回おもちゃを寄付させていただいて、少しでも子どもたちの楽しい時間を増やせたらなと」

山形Ｍａｋｅ Ｌｅｍｏｎａｄｅプロジェクト 平田寧々さん「心の栄養、心の健康のためにも遊ぶことってすごく大事だと思うので、少しでも子どもたちが笑顔で治療のことを一瞬でも忘れて子どもらしく過ごせる時間がおもちゃだったりする。今年も支援金をお渡しできたので４期目ということでまた一から頑張っていきたい」

贈られたおもちゃは子どもたちの笑顔につながり、寄付金は、小児がんの研究などに役立てられます。