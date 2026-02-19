腰をくねらせ投げキッス！ セキ・ユウティンの“ご機嫌ラウンド”動画にファン歓喜「お茶目なユウティン、再発見」
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。プレー中に見せた“ご機嫌ショット”の動画がファンの注目を集めている。
【動画】セキ・ユウティンが腰をくねらせ投げキッス！
投稿された動画では、ユウティンが放ったショットがバンカーを綺麗に越え、ピン手前数メートルに落ちるナイスショット。手応えを感じた様子で満面の笑みを見せると、あごの下に手のひらを添えるキュートなポーズを取りながら、踊るような軽やかなステップでカメラへ向かって歩み寄る。そしてピースサインを決め、最後はカメラ目線で投げキッスを披露するなど、お茶目な一面をのぞかせていた。プレーの正確さだけでなく、思わず笑顔になるパフォーマンスで現場の楽しさが伝わる今回の投稿。試合モードとはまた違う、自然体の魅力が印象的なワンシーンとなった。この投稿にファンからは「お茶目なユウティン、再発見」「ゴキゲンですね」「開幕が待ちきれない」といった声が寄せられ、シーズン開幕を前にした明るい表情に期待感が高まっている。プレーのキレとともに、コース上で見せるチャーミングなキャラクターにも注目が集まりそうだ。
