畑岡奈紗が「65」で首位発進 山下美夢有16位、岩井明愛は44位
＜ホンダLPGAタイランド 初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。畑岡奈紗が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。シャネッティ・ワナセン（タイ）と並び、7アンダー・首位タイ発進を決めた。
〈連続写真〉センス全開！ 畑岡奈紗の華麗な足さばき
山下美夢有は4アンダー・16位タイ。古江彩佳、岩井千怜、吉田優利は3アンダー・26位タイ、勝みなみと馬場咲希は2アンダー・36位タイで滑り出した。昨年大会2位の岩井明愛は1アンダー・44位タイ。竹田麗央、吉田鈴、宮田成華はイーブンパー・48位タイ、笹生優花は2オーバー・62位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
