マギー審司が歓喜のスコアカードを大公開！「前回の117点から急成長 沖縄最高」と満面の笑み、中日・涌井秀章との2ショットも
手品師のマギー審司が自身のインスタグラムを更新。沖縄のカヌチャゴルフコースをラウンド、「久しぶりに100切れました!!」と嬉しそうに投稿した。
【写真】100切りの喜びが詰まったスコアカードを大公開
今回はゴルフ番組の収録で沖縄を訪問。「3組で回ったので一緒ではありませんでしたが、涌井さんもいらっしゃいました」と記すと、現在は中日ドラゴンズに所属する投手で、NPB史上唯一の3球団で最多勝利を記録している涌井秀章との2ショットを公開した。本人は隣で「でっかくなっちゃった！」でお馴染みの手品「大きくなる耳」の決めポーズを見せていた。そして2枚目はこの日のスコアカード。「前回の117点から急成長 沖縄最高でした」と会心のラウンドに大喜びだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
