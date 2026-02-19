22歳の誕生日を迎えた都玲華が幼い頃の写真を公開 目元の雰囲気は今とそっくり！
2月18日に22歳の誕生日を迎えた都玲華が自身のインスタグラムを更新。「22」の数字に、誕生日ケーキやピンクのハート、干支のサルの絵文字などを並べて投稿した。
【写真】目元がそっくり？ 幼い頃の都玲華
投稿では3枚の写真を公開。1枚目は「Happy Birthday」と書かれたデザートプレートと花束を持ち、嬉しそうに目を閉じた写真だ。その上には手書きで「22ィ〜!!」と勢いよく記されていた。最後は幼い頃の懐かしい写真。今にも泣きだしてしまいそうな表情を浮かべているが、目元の雰囲気は今も変わっていない。投稿を見たファンからは「誕生日おめでとう」とのお祝いが殺到。さらに「素晴らしい一年になりますように!!」「目指せツアー初優勝」「今年も可愛い笑顔ぎょーさんみせてやぁ」などの声援が送られていた。ルーキーイヤーだった昨年は、メルセデス・ランキング50位でフィニッシュ。50位以内の選手に付与される今年のシード権をギリギリで獲得した。アマチュア時代にはステップ・アップ・ツアー「大王海運レディス」で優勝経験はあるが、今年はレギュラーツアーでプロとしての初優勝を掴むことを、大勢のファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
タイ合宿を終えた都玲華 オン&オフの楽しい写真や動画を大公開！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
女子高生が「参加させて頂けないですか」と連絡、青木瀬令奈&安田祐香との合宿が実現！ 将来はツアーで同組となることを夢見て「それまで私も頑張ろう」
岩井明愛&千怜ツインズが超薄型電動バイクに乗ってゲーム対決！ 勝った千怜はバイクをもらう気満々だが!?
【写真】目元がそっくり？ 幼い頃の都玲華
投稿では3枚の写真を公開。1枚目は「Happy Birthday」と書かれたデザートプレートと花束を持ち、嬉しそうに目を閉じた写真だ。その上には手書きで「22ィ〜!!」と勢いよく記されていた。最後は幼い頃の懐かしい写真。今にも泣きだしてしまいそうな表情を浮かべているが、目元の雰囲気は今も変わっていない。投稿を見たファンからは「誕生日おめでとう」とのお祝いが殺到。さらに「素晴らしい一年になりますように!!」「目指せツアー初優勝」「今年も可愛い笑顔ぎょーさんみせてやぁ」などの声援が送られていた。ルーキーイヤーだった昨年は、メルセデス・ランキング50位でフィニッシュ。50位以内の選手に付与される今年のシード権をギリギリで獲得した。アマチュア時代にはステップ・アップ・ツアー「大王海運レディス」で優勝経験はあるが、今年はレギュラーツアーでプロとしての初優勝を掴むことを、大勢のファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
タイ合宿を終えた都玲華 オン&オフの楽しい写真や動画を大公開！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
女子高生が「参加させて頂けないですか」と連絡、青木瀬令奈&安田祐香との合宿が実現！ 将来はツアーで同組となることを夢見て「それまで私も頑張ろう」
岩井明愛&千怜ツインズが超薄型電動バイクに乗ってゲーム対決！ 勝った千怜はバイクをもらう気満々だが!?