「今夜も家族みんなで」原日出子、手作り鍋囲むおうちごはんに反響 作り置き調味料で“味変”も「栄養たっぷりでおいしそう」「サイコー」
俳優の原日出子（66）が18日、自身のインスタグラムを更新。「#家族でご飯 #かあちゃんの味 #免疫力アップ飯」などのハッシュタグを添え、彩り豊かな“おうちごはん”を披露した。
【写真】「栄養たっぷりでおいしそう」しゃぶしゃぶ鍋など家族で囲んだ“おうちごはん”披露の原日出子
原は「今夜も家族みんなでご飯」と書き出し、「季節の変わり目は体調を崩しやすいのでしっかり栄養を取ってスタミナをつけたいですね」と、「しゃぶしゃぶ」を紹介した。
こだわりは、手作りの味付けにも。「最近ハマっている作り置き調味料の生姜塩麹もお鍋の味変に最高」と明かし、たっぷりの野菜と肉を、ニラを刻んだタレや胡麻ダレで楽しむ様子をつづった。
さらに「タコと胡瓜とワカメの和物やアヒージョもおつまみに作りました。ご飯は無しでハイボールw」と、おちゃめな一面ものぞかせている。
また、マルシェで見つけたという「ニンニクスプラウト」についても、「アヒージョに入れてみたのですがホクホクで匂いも少なく食べやすい」「ミネラルも豊富で身体にもいいそうです」と絶賛。「今夜は最高の免疫力アップメニュー。美味しかったです」と、充実した夕食を振り返った。
コメント欄には「栄養たっぷりでおいしそう」「サイコー」「美味しそう」「免疫力アップメニュー」「家族の温かみが感じます」などの声が多数寄せられている。
