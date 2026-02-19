◇米女子ゴルフツアー ホンダLPGA第1日（2026年2月19日 タイ サイアムCC＝6649ヤード、パー72）

今季第2戦が開幕し、ツアー7勝の畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が8バーディー、1ボギーの7アンダー65をマークし、シャネティー・ワナセン（21＝タイ）と並びトップに立った。今季開幕戦ヒルトングランド・バケーションズ・チャンピオンズに続く2試合連続の首位発進となった。

山下美夢有（24＝花王）は4アンダー68で回り3打差の16位につけた。

岩井千怜（23＝Honda）、古江彩佳（25＝富士通）、吉田優利（25＝エプソン）は3アンダー69で回り27位で滑り出した。

馬場咲希（20＝サントリー）と勝みなみ（27＝明治安田）は2アンダー70で36位。前回大会2位の岩井明愛（23＝Honda）は1アンダー71で44位。竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）、宮田成華（28＝日立建機日本）、吉田鈴（21＝大東建託）はイーブンパー72で48位だった。

笹生優花（24＝アース製薬）は2オーバー74で62位と出遅れた。