¤Á¤ç¡¢µÞ¤®¤¹¤®¡Ä¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤È¥È¥ë¥É¡¼¸µ¼óÁê¤¬à»Òºî¤ê½àÈ÷á¤«¡¡Í§¿Í¿´ÇÛ
¡¡Ç®°¦Ãæ¤ÎÊÆ²Î¼ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¡Ê£´£±¡Ë¤È¥«¥Ê¥À¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥È¥ë¥É¡¼¸µ¼óÁê¡Ê£µ£´¡Ë¤¬·ëº§¤Ë¸þ¤±¤Æ»Òºî¤ê¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Ú¥ê¡¼¤¬Îø°¦¤òµÞ¤®²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥¤¥À¡¼¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ïº£½µ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÈà½÷¤Î¼þ°Ï¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Îø°¦¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á²á¤®¤ë¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ê¡¼¤Ï±ÑÇÐÍ¥¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¡Ê£´£¹¡Ë¤ÈÌó£¹Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ÎËö¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ëº§Ìó¤ò²ò¾Ã¤·¤ÆÇË¶É¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥È¥ë¥É¡¼»á¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Èà¤À¤±¤¬Èà½÷¤ÎÀ¤³¦¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ê¡¼¤È¥Ö¥ë¡¼¥à¤Î´Ö¤Ë¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ë¥É¡¼»á¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥à¤È¤ÎÇË¶É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ºòÇ¯£··î¤Î²¼½Ü¡£¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Æ±»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ú¥ê¡¼¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï£Ö£É£ÐÀÊ¤Ë¤¤¤ëÆ±»á¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£°·î¤Ë¤ÏÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥µ¥ó¥¿¥Ð¡¼¥Ð¥é²¤Î¥è¥Ã¥È¤Ç¾ðÇ®Åª¤ËÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤â·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ú¥ê¡¼¤Ï¤½¤Î¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡¢£²¿Í¤Î´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ï£²¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÍèÆü¤·¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤ÈÌÌ²ñ¡££±·î¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹±Îã¤Î¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¡ÊÄÌ¾Î¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤Ë¤â¡¢¥Ú¥ê¡¼¤Ï¤Þ¤ë¤Çà¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£á¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥ë¥É¡¼»á¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ê¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤â¤Î¤Î¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¡Ê¥È¥ë¥É¡¼»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¹ÔÆ°¤¬ÀµÞ²á¤®¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¥µ¥¤¥È¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£