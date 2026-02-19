内山理名（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/19】女優の内山理名が2月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。リアルな朝食風景を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「器にもセンス溢れてる」具沢山な朝カレー

◆内山理名「朝カレー」丁寧な朝食を披露


内山は「朝カレー」と題し、朝食の様子を公開。 「カレーはいつだってご機嫌になるね」と綴り、こだわりの器に盛り付けられた具沢山のカレーライスの写真を載せている。

◆内山理名の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「朝からしっかり食べていて健康的ですね」「器にもセンス溢れてる」「盛り付けが綺麗でカフェのメニューみたい」「カレーを食べてご機嫌になる理名さんが可愛らしい」「自然体な朝の過ごし方に親近感を覚えます」「美味しそうなカレーで元気がもらえそうです」といった声が寄せられている。

内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）

