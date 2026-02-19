今田美桜、CMタレントランキング年間露出1位 起用社数では川口春奈が4年連続1位
【モデルプレス＝2026/02/19】ビデオリサーチが2月19日、「テレビCMタレントランキング（関東地区）」を発表。2025年の年間CM露出タレント1位は今田美桜、起用社数1位は川口春奈となった。
【写真】2位も人気女優 今年の「CM露出タレントランキング」TOP10
CM露出タレントでは、「P&G」「Indeed」などのCMに出演の今田が、前年13位から大きく順位をあげ、初の年間1位となった。2位は「ユニクロ」「アリナミン製薬」などのCMに出演した綾瀬はるか、3位は「日本ケンタッキー」「明治」などのCMに出演した賀来賢人。綾瀬は5年連続、賀来は3年連続のトップ3入りとなり、2025年も多くの露出が見られた。
CM起用社数タレントでは、川口が25社で、22年から4年連続で1位となった。2位には芦田愛菜、賀来が、いずれも23社でランクイン。芦田は前年3位、賀来は前年2位と、いずれも2年連続でトップ3入りを果たし、高順位を維持している。
今回は、国内最大のテレビCMに関するデータベースである「テレビ広告統計」より、関東地区の民放5局を対象に2025年通期（1月〜12月）のテレビCM出稿動向をまとめた。速報版の集計期間（1月1日〜11月16日）を1月1日〜12月31日までとした確定版となっている。（modelpress編集部）
1位：今田美桜：290,915秒／出稿本数15,514本
2位：綾瀬はるか：270,990秒／出稿本数15,020本
3位：賀来賢人：266,115秒／出稿本数14,974本
4位：鈴木亮平：260,490秒／出稿本数15,384本
5位：大谷翔平：221,580秒／出稿本数14,089本
6位：上戸彩：214,830秒／出稿本数13,423本
7位：出川哲朗：197,540秒／出稿本数12,900本
8位：神尾楓珠：183,795秒／出稿本数6,632本
9位：大泉洋：173,110秒／出稿本数8,868本
10位：菜々緒：169,305秒／出稿本数10,699本
◆「テレビCMタレントランキング」発表
◆CM露出タレントランキング（秒数）トップ10
