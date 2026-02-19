ミラノ五輪スノーボード女子スロープスタイルで深田茉莉選手が金メダルを獲得してから一夜明け、深田選手のお父さんが経営する施設では喜びの声があがっています。

地元・愛知県みよし市でデイサービスを営む深田選手の父、範生さん。施設は朝から喜びと興奮に包まれていました。

「娘さんの金メダルおめでとうございます」（メ～テレ 木岡真理奈アナ）

「ありがとうございます。うちに来ている利用者さんがテレビを見てくれて、みんなからお祝いの言葉をたくさんいただいて、きょう来ていない人からの電話も何件かかかってきたみたい」（深田選手の父・範生さん）

家族はもちろん、利用者の多くが深田選手のオリンピックでの戦いに期待を寄せ、応援していたといいます。

「あぁ～茉莉ちゃん１位だ～！って言って、すごくうれしかった。涙も出ちゃって。先生を見て『先生 おめでとう！』って拍手で迎えてあげちゃった」（施設の利用者）

高校から親元を離れ、スノーボードに向き合ってきた深田選手。その成長を遠くから見届けてきた範生さんにとっても「金メダル」は嬉しいサプライズでした。

「『金メダルいいな』と思っていましたけど、まさか持ってくるとは思っていなかった。メダルを持ってきてくれれば上出来かなと思っていたら一番いい色のメダルを持ってきたのでびっくりです」（範生さん）

ビッグエアでメダル逃した娘に父がかけた言葉

現地10日に開催されたビッグエアでは、9位とメダルを逃した深田選手。実は範生さん、この試合を現地で観戦していたそうです。

「実は行く予定ではなくて、仕事をしていようと思ったが、ここにきている方(施設利用者)が『弾丸でもいいから行ってこい』と言ったので…」（範生さん）

Q.ビッグエアを見て、帰ってきたってことですよね

「そう。胃が痛くて帰ってきた（笑）」（範生さん）

ビッグエアの結果に落ち込み、悔し涙を流す娘へ、こんな言葉をかけたといいます。

「気持ちを切り替えて、『未来は変えられるから頑張れ』と言っておきました」（範生さん）

「実際にその未来を変えたわけですもんね」（木岡アナ）

「まさかそこまでとは思わなかった。鼓舞しないとと思って。落ち込んでいたので」（範生さん）

父の言葉のとおり、冬のオリンピック、日本女子最年少での金メダリストという最高の「未来」を手にしました。

Q.どんな言葉をかけてあげたいか

「『おめでとう』がはじめで、そのあとは『ありがとう』とか。一生懸命がんばってきていたんで、親としてはオリンピックまでいってまた金メダルも見せてもらえるとなると、ありがとうという感謝の気持ちの方が強い」（範生さん）

地元も歓喜

深田選手の地元・みよし市役所では金メダル獲得を祝うチラシを急遽作成。「広報３月号」に折り込んで市民に配布するということですが…。

Q.「3月号」の締め切りは過ぎているが、間に合ったのか

「印刷業者も一丸となって間に合わせるようみんなで頑張りましたので」(愛知・みよし市 広報 本田敬士さん)

さらに垂れ幕も急遽設置することに。ただ…。

「これは間に合いませんでしたが、なるべく最速で、おめでたいことですので掲げたい」

吉報の直後に垂れ幕は発注したとのことで、完成次第、すぐに掲げる予定だということです。