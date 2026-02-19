ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが、日本時間２０日午前３時から行われる。日本選手による表彰台独占の期待も高まる熱戦のラジオ放送実況は、ＮＨＫの佐竹祐人（ゆうと）アナウンサーが担当する。

佐竹アナは、高知県出身で２０１４年に入局。野球、ラグビーなどでスポーツ中継の実況など経験を重ねてきた。自身も野球経験者で趣味・特技は「フレーミング鑑賞（野球の捕手の捕球技術）」。

同局公式サイトによると、自身の自慢できるところについて「使いどころが見当たりませんが、右手の握力が６０ｋｇほどあります。（スポーツ庁の統計では平均が４６ｋｇほど）開けづらい瓶などありましたら、気軽にお声がけください」と握力に自信があることをつづっている。

佐竹アナは、１７日（日本時間）に行われたフィギュア・ペアフリーのラジオ放送の実況も担当。三浦璃来、木原龍一組の“りくりゅう”が、フリーで世界歴代最高の１５８・１３点を叩き出し、合計２３１・２４点で日本ペア史上初の金メダルを獲得した歴史的瞬間を伝えた。

女子フィギュアは、ショートプログラムで初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で１位。３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が７７・２３点の２位と続き、３位は世界女王のアリサ・リュウ（米国）が７６・５９点。初五輪の千葉百音（もね、木下グループ）が７４・００点で４位でフリー（日本時間２０日）に進出。１位から３位までが２・１２点差というハイレベルな激戦が予想される。