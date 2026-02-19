¡Ú ²®ÌîÍ³²Â ¡Û¡ÖÂ©»Ò¤ÎÌ²¥°¥ºÂÐ±þ¡×Î¹´Û¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÁ°¤ËÉ¬»à¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¡Ö»ä¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌ²¤¿¤¤¡ª¾Ð¡×
¸µNGK48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦MC¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë²®ÌîÍ³²Â¤µ¤ó¤¬¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¿·³ã¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ê¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÉÇñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤òºÜ¤»¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿²´ÖÃå¤ËÃ°Á°¤ò±©¿¥¤Ã¤¿²®Ìî¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ«¿©¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌ²¤¿¤¯¤Ê¤ê¡×¡Ö¤â¤¦°ìÌ²¤ê¤·¤è¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×¡ÖÂ©»Ò¤ÎÌ²¥°¥ºÈ¯Æ°¡×¤È¡¢¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¥Æ¥í¥Ã¥×¤ËÅÇÏª¡£¤½¤³¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢²®Ìî¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤¤Æ¡Ö»ä¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌ²¤¿¤¤¡ª¾Ð¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÂ©»Ò¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤È»Ò¤É¤â¤òÍÉ¤é¤»»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿²¤ó¤Í¡Á¿²¤ó¤Í¡Á¤È¡¢¿´¤Ç¾§¤¨¤Ê¤¬¤é¡×¡ÖÅÅÆ°¥Ð¥¦¥ó¥µ¡¼¤È²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì²¤¤¤Î¤Ë¾å¼ê¤ËÌ²¤ì¤º¥°¥º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÌ²¤¤¤Î¤Ë¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤ËÁø¤¤¤Ä¤Ä¡¢ºÙ¤«¤Ë»Ò¤É¤â¤òÍÉ¤é¤»Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀèÆü¤ÎÊú¤Ã¤³É³¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ëà¾²ÃÖ¤á¤ËÄ©Àï¡£
¡Ö´í¤¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆ¤Ó²¿¸Î¤«»ä¤¬ÍÉ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¡©¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²®Ìî¤µ¤ó¡£Å°Äì¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤«¿²¤«¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦àÎ¥¤ì¤ë½Ö´Öá¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¿ÈÂÎ¤òÎ¥¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÖÂ©»Ò¤ÎÂ¤Î´Ö¤Ë¡×¡ÖÉ³¤Ï¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤¦¤Ë¤«É³¤ò³°¤·¤¿²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÌ²¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È½àÈ÷¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»ä¤¬Ì²¤«¤í¤¦¤ÈÈè¤ì¤Æ¤è¤¦¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÂ©»Ò¤¬°ìÈÖ¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¹¬¤»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÇØÃæ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¢¤ë¤¦¤Á¤ÏÂçÊÑ¡×¡Ö¤Þ¤¿µ¯¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÀäË¾´¶¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÉþ¤¬ÀÖ»Ò¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ë¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤ä¥¨¡¼¥ë¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
