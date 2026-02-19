お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が19日、自身のインスタグラムを更新。更新が滞っていた理由を明かした。

約2週間ぶりの更新となったこの日、モモコは「皆さんご心配をおかけしました」と書き出し、「機械の不具合とスタッフの体調不良のため、ちょっとお休みしてました」と明かした。

そして「今日からまた元気にインスタ始めます よろしくお願いします！！」とピンクのニット姿で、合掌した写真をアップした。

続く投稿では「尊敬してる福山雅治さん」と、福山が今月7日と8日にコンサートを開催した大阪城ホール前で、両手に紙袋を掲げた写真を公開。「今回は、ライブに行けなかったけど差し入れだけ持って行かせてもらいました 次回は行くでー」と誓っていた。

モモコは1992年に番組の企画で知り合った小林政仁さんと結婚。95年に長男、99年に次男、2002年に長女を出産した。今年6月には「長男仁一郎が入籍しました」と発表。次男については「ラスベガスに行って、小さな会社を友達とやっております」と明かしている。

またインスタグラムでは、出演情報や自身のYouTubeチャンネル「モモコ新聞」の告知の他、会食や外出先での写真を日々発信している。