韓国でおととし12月の非常戒厳宣言をめぐり、内乱を首謀した罪に問われた尹錫悦前大統領に対し、ソウル中央地裁は先ほど、無期懲役を言い渡しました。ソウルから中継です。

テレビ局が生中継するなど大きな注目を集めた尹前大統領の裁判。無期懲役という判決で大きな節目を迎えました。

尹前大統領は入廷後、弁護士と談笑するなど落ち着いた様子に見えました。

裁判所は、まず起訴内容を確認し、認定した事実の説明を始めました。

尹前大統領側が主張していた非常戒厳の宣言は大統領の権限行使の範囲内だという点について、裁判所は「国会や行政などの機能を侵害する目的での宣言は、権限行使ではなく実力行使で内乱罪にあたる」などと述べ、主張を退けました。そのうえで「国会を封鎖するなどの行為は暴動行為に該当し、韓国の平和と平穏を害する程度の威力があった」などと指摘し、無期懲役を言い渡しました。

論告で、特別検察官は「憲政史に前例のない重大な憲法秩序破壊事件」として、死刑を求刑していましたが、裁判所は緻密な計画性がないことや国会に投入した兵士たちが実弾を所持していなかったことなどを挙げ、無期懲役としました。

裁判を終え、尹前大統領側は「司法の判断を尊重するという最低限の言葉すら口にできない」「最後まで戦います」とする文章を公表しました。