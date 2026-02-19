大回顧展『生誕100年　森英恵 ヴァイタル・タイプ』、中島裕翔が音声ガイドナビゲーターに決定！

世界を舞台に活躍し、日本のファッション史に大きな足跡を残したデザイナー・森英恵さんの没後初となる大規模回顧展「生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」が、4月15日（水）から7月6日（月）まで、国立新美術館（東京・六本木）で開催される。

このたび、3月21日（土）放送予定のドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』にて、森英恵さんの夫・森賢を演じる中島裕翔が本展の音声ガイドナビゲーターに決定した。

音声ガイドでは、作品に込められた想いや制作背景、国際舞台で評価された理由などを、展覧会ならではの視点で紹介。展示を「観る」だけでなく、「聴く」ことでより深く味わえる鑑賞体験ができる。

◆中島裕翔 コメント

森英恵さんの半生を描いた、テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』で森英恵さんの夫、森賢さん役を演じさせていただきました。今回音声ガイドも務めさせていただき、とても光栄です。映画衣装の製作を手掛けるなど、戦後間もない日本のファッション業界を盛り上げ、日本の良さを世界に伝えた森英恵さん。

その功績と人生、英恵さんの提唱するヴァイタル・タイプという人物像、それらを約400点の作品と共に音声でもしっかり魅力を伝えられたらと思います。

＜音声ガイド情報＞

ナビゲーター：中島裕翔（俳優）

解説ナレーター：萩野志保子（テレビ朝日アナウンサー）

収録時間：約35分

貸出料金：お一人様1台700円（税込）

展覧会会場入口にて、専用ガイド機をレンタルください（※アプリ配信はございません）。

◆展覧会オリジナルグッズ第一弾！

展覧会オリジナルグッズ第一弾として、「青山デカーボ」と同展のコラボレーションが実現。展覧会の世界観を表現したオリジナルデザインの缶が登場する。

こちらは、森英恵さんの代表的モチーフである「蝶」や、華やかなテキスタイルをガラス絵で描き、衣装をデザインに取り入れた、まるで宝石箱のような存在感を放つ一品だ。

側面には、森英恵さんが手がけた衣装をあしらい、デザイナーとしての軌跡を感じられるデザインに。蓋を開けた瞬間に現れる“蝶のチャーム”は、蓋を持ち上げると小さな蝶がふわりと姿を現し、ときめきを届ける。

また、缶の中には、「青山デカーボ」こだわりのグルテンフリー・プラントベースの紅茶の香りが楽しめる米粉クッキーが入っており、アートとファッション、そしてスイーツが融合した「生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」展だけの限定コラボレーション商品となっている。展覧会を鑑賞した記憶とともに、感動を持ち帰れる特別なアイテムに注目だ。

＜商品詳細＞

商品名：『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』限定「森英恵展オリジナル缶」

内容：紅茶風味クッキー5個、蝶のチャーム（2種ランダム）

価格：2,640円（税込）

※数量限定販売のため、なくなり次第終了

◇

会場では、本展の展示作品から着想を得た、展覧会オリジナルグッズも多数販売される。鑑賞の記念としてはもちろん、日常の中でも森英恵さんの世界観を楽しめる、ここでしか手に入らない限定コレクションとなっている。各グッズの詳細は、後日発表予定だ。