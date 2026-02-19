なぜ欧州クラブは日本人を獲りたがるのか。オランダで窮地に立つ日本人FWの“プロフェッショナルな振る舞い”に接し、あらためて納得した【現地発】
NECのFW小川航基は2月18日のスパルタ戦（△1-1）で、68分から出場。73分にMF佐野航大の蹴ったFKをヘッドで合わせ、今季8点目となる同点ゴールを記録した。レギュラーの座を失ってから4試合目。試合後の小川は噛み締めるように「苦しい時期にゴールしたとき、ベンチメンバーも含めて、みんなが俺のゴールを喜んでくれました。グッと来るものがありますよね」と語った。
「これまで航大からチャンスがたくさんあったんですが、2年半、彼にアシストを付けることができなかった。ようやく（佐野からのアシストで）ゴールを決めることができて良かったです」
1月17日のNAC戦（◯4-3）では1アシスト、24日のズウォーレ戦（◯2-1）では1ゴール。それなのに続く1月31日のAZ戦（◯3-1）、2月7日のヘラクレス戦（◯4-1）、小川は出番すら与えられなかった。
「もちろん、すごく悔しく、難しい感情になりました。『僕がチームで一番点を獲ることができる』という思いは常にありますし、そのとき（＝スタメンを外れたときも）思いました。だけど、この世界は（メンバーを）決めるのは僕ではなく、監督。くよくよしている暇があるんだったら、少しでも監督に『航基を使いたい』と思わせる行動をとらないといけない。
こういうときに何をしないといけないのか。こういうときにこそ、成長できるのではないか――。そうしたことが、これまでのプロサッカー生活の経験・財産として自分に残っている。少し時間はかかりましたけれど、ゴールを獲ることができて良かったです」
この冬の補強、そしてシーズン前半戦は攻撃的MF役だったブライアン・リンセンがストライカーに転じたことで、NECの前線は層が厚い。
23年夏、横浜FCからNECに移籍した小川は開幕から2試合連続ゴールという結果を残したのに、クラブは元オランダ代表の巨漢ストライカー、バス・ドストを獲得。一時、小川は2番手に回ったことがある。
――今、小川選手の置かれている状況を見ると、1年目にドスト選手が来たことを少し思い出しました。
「NECは『ストライカーが欲しい』ということで僕を外国人として獲りました。しかし、すぐにライバルを僕に被せてきた。『これが海外か。やっぱり厳しい世界だ』と、そのとき、思いました。そのなかで僕は自分の価値を示し続けた。
サッカー選手というのは、どんなときでも歯を食いしばって泥臭く、結果を求めるしかない。自分はまだまだ足りないし、満足できない。どんどんゴール数を伸ばしていきたいです」
スパルタの左ウイング、三戸舜介はこのNEC戦からコーナーキックを任された。そのきっかけは前節のフォルトゥナ・シッタルト戦（2−2）。後半アディショナルタイム6分、コーナーフラッグ辺りでボールを拾った三戸は、チームメイトにCKを蹴ってもらおうと合図したが、試合の大詰めで1点を追う展開ということもあり、チームメイトが三戸に「早く蹴れ」と促した。
「『もう俺が蹴るしかない』と思って、高校生のとき以来に蹴りました。それがアシストになって、NEC戦に向けたセットプレーの練習中に『お前が試合で蹴れ』と言われました。（前半、インディの頭にピタリと合ったCKを）決めてくれたら、またアシストが付いたんですけれどね。自分のできることが増えてきたので、そこはプラスにとらえていいと思います」
もともと攻撃的MFの三戸は、オランダでは“11番”の選手としてワイドに張った位置から、ウイングに重きを置いたプレーをしている。12月以降、三戸はリーグ戦で5ゴール・3アシストの好スタッツを残しブレイクを果たし、さらにCKのキッカーとしても一目置かれる存在になった。
――三戸選手は“サイドに張った10番”としていろいろなことができます。１対１ではウインガーとして縦に仕掛けます。“ウイングプレーのできる10番”は珍しいと思います。
