Q5が3世代目に移行

SUVへのPPC導入はアウディ初

2009年に初代モデルが日本に上陸して以降、アウディならではの上質で洗練されたプレミアムミッドサイズSUVとして人気を博し成功を収めてきたQ5が、3世代目に移行した。

少し前に導入されたA5に次いでアウディの新世代内燃機関プラットフォーム、PPC（プレミアムプラットフォームコンバッション）を採用した点がハイライトだ。SUVへのPPC導入はアウディ初となる。

Q5のボディサイズは4715×1900×1630〜1655mm。旧型比で全長はわずかに伸びたもののほぼ同等。取り回し性は良好だ。このクラスで全幅が1900mmを超えなかった点は、とくに日本のユーザーには歓迎されるだろう。

スタイリングは2代目の延長上にありながら、よりシャープでダイナミックなデザインとなった。立体的で彫りが深く、エッジの少ない面構成の力強い抑揚を持つボディラインが印象的だ。

ラインアップは、これまでと同じく標準SUVとスポーツバックの2本立て。モデルは、2L直4のガソリン直噴ターボのTFSIと、2LディーゼルのTDI、3L・V6 TFSIエンジンを搭載するスポーツグレード、SQ5を用意する。試乗車はSQ5スポーツバックである。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）