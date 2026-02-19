　19日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7926枚だった。うちプットの出来高が5480枚と、コールの2446枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の375枚（70円安300円）。コールの出来高トップは6万円の479枚（30円高460円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 1　　75000　
　　44　　　 0　　　 1　　72500　
　　41　　　 0　　　 3　　70000　
　　 3　　　-1　　　 3　　69500　
　　52　　　-2　　　 3　　69000　
　　 1　　　+1　　　 6　　68500　
　　13　　　-1　　　 6　　68000　
　　 9　　　-2　　　 7　　67500　
　　79　　　-2　　　 8　　67000　
　　11　　　-1　　　12　　66500　
　　49　　　-1　　　15　　66000　
　　30　　　-3　　　18　　65500　
　 116　　　-2　　　25　　65000　
　　24　　　-2　　　34　　64500　
　 178　　　-2　　　45　　64000　
　　44　　　-4　　　59　　63500　
　 124　　　-1　　　82　　63000　
　　19　　　-3　　 112　　62500　
　 302　　　+3　　 148　　62000　
　　64　　　-2　　 196　　61500　
　 254　　　+7　　 266　　61000　
　 111　　 +20　　 350　　60500　
　 479　　 +30　　 460　　60000　
　　 8　　 +50　　 505　　59875　
　　16　　 +75　　 550　　59750　
　　12　　+105　　 575　　59625　
　　33　　 +65　　 605　　59500　
　　 7　　+135　　 650　　59375　
　　 4　　+160　　 750　　59125　
　 128　　 +20　　 730　　59000　
　　 8　　+170　　 835　　58875　
　　 7　　+120　　 875　　58750　
　　24　　 +80　　 930　　58500　
　　 1　　　　　　 955　　58375　
　　 7　　 +40　　1045　　58250　
　　 9　　+110　　1105　　58125　
　　57　　 +80　　1150　　58000　　1570 　　　　　　　 7　
　　14　　+110　　1235　　57875　
　　 6　　 +95　　1275　　57750　　1480 　　　　　　　 3　
　　 6　　 +70　　1315　　57625　　1395 　　　　　　　 3　
　　35　　+100　　1375　　57500　　1340 　　　　　　　70　
　　 4　　　　　　1545　　57375　　1265 　　　　　　　 6　
　　 1　　 +80　　1510　　57250　　1190 　　-585　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57125　　1215 　　　　　　　17　
　　 7　　 +95　　1730　　57000　　1125 　　-225　　　28　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1070 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1010 　　-240　　　 7　
　　 1　　+505　　2005　　56625　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 965 　　-185　　　42　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 875 　　-195　　　 9　
　　 3　　+110　　2360　　56000　　 830 　　-150　　 265　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 825 　　-110　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 750 　　-180　　　11　
　　　　　　　　　　　　　55625　　 730 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 700 　　-165　　　34　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 660 　　-320　　　12　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 630 　　-130　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　55125　　 615 　　　　　　　 6　