日経225オプション3月限（19日日中） 6万円コールが出来高最多479枚
19日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7926枚だった。うちプットの出来高が5480枚と、コールの2446枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の375枚（70円安300円）。コールの出来高トップは6万円の479枚（30円高460円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 75000
44 0 1 72500
41 0 3 70000
3 -1 3 69500
52 -2 3 69000
1 +1 6 68500
13 -1 6 68000
9 -2 7 67500
79 -2 8 67000
11 -1 12 66500
49 -1 15 66000
30 -3 18 65500
116 -2 25 65000
24 -2 34 64500
178 -2 45 64000
44 -4 59 63500
124 -1 82 63000
19 -3 112 62500
302 +3 148 62000
64 -2 196 61500
254 +7 266 61000
111 +20 350 60500
479 +30 460 60000
8 +50 505 59875
16 +75 550 59750
12 +105 575 59625
33 +65 605 59500
7 +135 650 59375
4 +160 750 59125
128 +20 730 59000
8 +170 835 58875
7 +120 875 58750
24 +80 930 58500
1 955 58375
7 +40 1045 58250
9 +110 1105 58125
57 +80 1150 58000 1570 7
14 +110 1235 57875
6 +95 1275 57750 1480 3
6 +70 1315 57625 1395 3
35 +100 1375 57500 1340 70
4 1545 57375 1265 6
1 +80 1510 57250 1190 -585 2
57125 1215 17
7 +95 1730 57000 1125 -225 28
56875 1070 5
56750 1010 -240 7
1 +505 2005 56625
56500 965 -185 42
56250 875 -195 9
3 +110 2360 56000 830 -150 265
55875 825 -110 1
55750 750 -180 11
55625 730 9
55500 700 -165 34
55375 660 -320 12
55250 630 -130 8
55125 615 6
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 75000
44 0 1 72500
41 0 3 70000
3 -1 3 69500
52 -2 3 69000
1 +1 6 68500
13 -1 6 68000
9 -2 7 67500
79 -2 8 67000
11 -1 12 66500
49 -1 15 66000
30 -3 18 65500
116 -2 25 65000
24 -2 34 64500
178 -2 45 64000
44 -4 59 63500
124 -1 82 63000
19 -3 112 62500
302 +3 148 62000
64 -2 196 61500
254 +7 266 61000
111 +20 350 60500
479 +30 460 60000
8 +50 505 59875
16 +75 550 59750
12 +105 575 59625
33 +65 605 59500
7 +135 650 59375
4 +160 750 59125
128 +20 730 59000
8 +170 835 58875
7 +120 875 58750
24 +80 930 58500
1 955 58375
7 +40 1045 58250
9 +110 1105 58125
57 +80 1150 58000 1570 7
14 +110 1235 57875
6 +95 1275 57750 1480 3
6 +70 1315 57625 1395 3
35 +100 1375 57500 1340 70
4 1545 57375 1265 6
1 +80 1510 57250 1190 -585 2
57125 1215 17
7 +95 1730 57000 1125 -225 28
56875 1070 5
56750 1010 -240 7
1 +505 2005 56625
56500 965 -185 42
56250 875 -195 9
3 +110 2360 56000 830 -150 265
55875 825 -110 1
55750 750 -180 11
55625 730 9
55500 700 -165 34
55375 660 -320 12
55250 630 -130 8
55125 615 6