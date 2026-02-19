　19日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1170枚だった。うちプットの出来高が1060枚と、コールの110枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の350枚（60円安360円）。コールの出来高トップは6万1000円の18枚（15円高765円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　+1　　　 6　　75000　
　　 7　　　 0　　　29　　70000　
　　 4　　　 0　　　63　　68000　
　　 4　　 -10　　　85　　67000　
　　 1　　　+3　　 143　　66000　
　　 5　　 -10　　 191　　65000　
　　 1　　　-4　　 226　　64500　
　　 5　　 +18　　 284　　64000　
　　 1　　　　　　 345　　63500　
　　 2　　　　　　 465　　62500　
　　 7　　 +10　　 540　　62000　
　　 5　　 +50　　 660　　61500　
　　18　　 +15　　 765　　61000　　4555 　　　　　　　 4　
　　11　　 +70　　 885　　60500　
　　15　　 -15　　 985　　60000　
　　 3　　 +50　　1185　　59500　
　　 1　　　　　　1215　　59375　
　　 1　　　　　　1280　　59250　
　　 1　　 +70　　1345　　59125　
　　 1　　 +60　　1425　　58875　
　　 2　　+260　　1575　　58500　
　　 2　　 +20　　1770　　58000　
　　 1　　　　　　1985　　57625　
　　 3　　+165　　2000　　57500　　2205 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57125　　2110 　　　　　　　 4　
　　 5　　+145　　2270　　57000　　2015 　　-235　　　32　
　　　　　　　　　　　　　56250　　1755 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56125　　1705 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1635 　　-180　　　26　
　　　　　　　　　　　　　55750　　1570 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55625　　1530 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55250　　1370 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55125　　1370 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1310 　　-150　　　14　
　　　　　　　　　　　　　54875　　1295 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54625　　1195 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54125　　1070 　　-105　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54000　　1040 　　-340　　　64　
　　　　　　　　　　　　　53125　　 845 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 840 　　-130　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 780 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 665 　　-100　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 610 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 550 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 535 　　-215　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 480 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 440 　　 -70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 415 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 360 　　 -60　　 350　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 335 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 275 　　-115　　　 4　