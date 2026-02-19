日経225オプション4月限（19日日中） 4万9000円プットが出来高最多350枚
19日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1170枚だった。うちプットの出来高が1060枚と、コールの110枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の350枚（60円安360円）。コールの出来高トップは6万1000円の18枚（15円高765円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 +1 6 75000
7 0 29 70000
4 0 63 68000
4 -10 85 67000
1 +3 143 66000
5 -10 191 65000
1 -4 226 64500
5 +18 284 64000
1 345 63500
2 465 62500
7 +10 540 62000
5 +50 660 61500
18 +15 765 61000 4555 4
11 +70 885 60500
15 -15 985 60000
3 +50 1185 59500
1 1215 59375
1 1280 59250
1 +70 1345 59125
1 +60 1425 58875
2 +260 1575 58500
2 +20 1770 58000
1 1985 57625
3 +165 2000 57500 2205 4
57125 2110 4
5 +145 2270 57000 2015 -235 32
56250 1755 1
56125 1705 1
56000 1635 -180 26
55750 1570 1
55625 1530 1
55250 1370 1
55125 1370 1
55000 1310 -150 14
54875 1295 2
54625 1195 3
54125 1070 -105 5
54000 1040 -340 64
53125 845 6
53000 840 -130 1
52750 780 3
52000 665 -100 3
51625 610 2
51125 550 2
51000 535 -215 9
50500 480 9
50000 440 -70 1
49500 415 1
49000 360 -60 350
48500 335 9
47500 275 -115 4
