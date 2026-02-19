【花王2026春】melt・Essential・MEMEMEから新作発表！天使の輪が爆誕するスプレーなど今のニーズに応える商品が盛りだくさん
2026年1月27日に花王のヘアケアブランド3社(melt、Essential、MEMEME)が合同発表会を行った。発表会では2026春の新製品が発表され、各製品に込められた思いや研究背景を踏まえつつそれぞれの個性が光るラインナップが披露された。
【写真】髪ストレスを解消！忙しい現代人にぴったりの新作を詳しくチェック
現代のニーズに寄り添い、最先端の浸透技術や使い心地にこだわった新製品の数々。春の訪れとともに、私たちのヘアケア習慣を格上げしてくれる注目の3ブランドを詳しく紹介する。
■【3月14日(土)発売】melt
近年、カラーリングの繰り返しや熱スタイリングによるダメージの蓄積により日常生活の中で自然に受ける乾燥、摩擦、絡まり、湿気といった髪ストレスを感じている人がいることがわかった(2025年 花王調べ)。この点に着目し、髪表面とともに内側の深部まで満たして補給することで、傷んだ髪でも毛先まで満たされたとろツヤ髪に仕上げるのが今回発売のDEEPシリーズ。香りは、時を忘れるようなマインドフルアロマ ウォーターリリー＆ウッドの香り。香料の一部に高品質な天然精油をブレンドし、みずみずしいアロマティックグリーン調に温かみのあるウッディのアクセントを加えてゆっくりと深呼吸したくなるような香りに仕上げている。
■ダメージが蓄積した髪に向けた“ディープシリーズ”
メルト ディープシャンプー/メルト ディープトリートメント
内容量：シャンプー 本体480ミリリットル、つめかえ用380ミリリットル/トリートメント 本体220グラム/シャンプー＆トリートメントセットお試し 10ミリリットル＋10グラム
シリーズ最高レベルの補修成分を詰め込んだ、「髪のご褒美」のようなアイテム。一番のこだわりは、髪の表面と内側を同時にケアすること。表面をつるんとなめらかに整えて、パサつきの原因になる摩擦から髪をガード。それと同時に、ダメージでスカスカになった髪の内部まで成分をしっかり届ける。さらに、成分をナノサイズに凝縮して浸透させる処方で髪の芯まで潤いが満ち、触り心地のしなやかさと美しいツヤが生まれる。
メルト ディープコンディショニングウォーター
内容量：170ミリリットル
とろけるような心地よい感触で、髪一本一本を優しく包み込む髪の化粧水。蓄積したダメージを見逃さず、髪の深いところまで浸透して芯からしっかりと補修する。さらに、このシリーズのウォータータイプとしては初めて、髪の内部をケアする技術も取り入れた。それによりダメージでゴワついて硬くなった髪を解きほぐすように補修し、やわらかく扱いやすい質感に変えてくれ、毛先まで潤いで満たされたとろけるようなツヤ髪を実現する製品。
■【4月18日(土)発売】Essential
ふわりキラリスプレー
内容量：110グラム
近年、10〜20代の若年層を中心に「髪全体をきれいに見せたい」「写真でも後ろ姿でも自信を持ちたい」といった“さらツヤ”ニーズが高まっており、“天使の輪”が話題となっている。こうした中、エッセンシャルは、令和のニーズに応える新提案として「ふわりキラリスプレー」を発売する。
「ふわりキラリスプレー」は、髪全体をふわりと包み込む“天使のつやヴェール”発想から生まれたアウトバストリートメントスプレー。細かな霧が髪一本一本に均一に広がることで、軽やかなつやと、触れるたびに心地よいやわらかな質感を実現する。さらに、補修成分がキューティクルを整え、髪の内部まで浸透補修してくれる。使い方も簡単なので、誰でも簡単にツヤ髪を手に入れられる。
※2月28日(土)より、PLAZA・PLAZA オンラインストア・@cosme SHOPPING・楽天旗艦店にて順次先行発売予定。一部店舗では、取り扱いがない場合があります。
■【3月28日(土)発売】MEMEME
「MEMEME」は、「PLAY! ME〈毎日過去最高のわたしを楽しもう〉」というブランドコンセプトを掲げ、2025年夏に発売を開始した。近年「サラサラでツヤのある仕上がり」がトレンドとなっていることを踏まえ、毛先まで軽やかに弾むさらツヤ髪へと導く“スムースブーストシリーズ”を、今回新たに提案する。
■無敵モードのさらツヤ髪へ導く“スムースブーストシリーズ”
ミーミーミー スムースブーストシャンプー
内容量：本体400ミリリットル、つめかえ用320ミリリットル
アミノ酸系洗浄成分配合で、洗浄力を保ちながらもすぐにモコモコ泡立ち、サッとすすげる設計。うるおい感は残しながらも、すっきりと洗いあげるのが特徴の商品。
ミーミーミー スムースブーストトリートメント
内容量：本体400ミリリットル、つめかえ用320ミリリットル
「MEMEME」の代表技術である花王独自の“爆なじみ処方”を採用し、いつもと同じ使い方でも瞬時に髪全体にケア効果の高い濃厚なトリートメントをなじませることができる商品。また、髪内部のタンパク質層に浸透しダメージを受けて空洞化した髪を補修する働きに加え、うねった髪も伸ばしやくする処方を実現。さらに、根元から毛先まで均一にケアする技術も組み合わせることで、さらさらと扱いやすい髪に仕上げる。
今回この2商品以外にもミーミーミー シャワーヴェールトリートメント(洗い流さないトリートメント)、ミーミーミー スムースブーストオイル、ミーミーミー さらツヤエフェクターミスト(スタイリングオイルミスト))の3商品も新登場する。
※2月9日以降、花王公式オンラインショップ(My Kao Mall)、花王ヘアケア公式オンラインショップ(楽天・Qoo10)にて先行発売中。一部店舗では、取り扱いがない場合があります。
香りと感触で心まで解きほぐすmeltと圧倒的な時短で「無敵のさらツヤ髪」へと導くMEMEME。Essentialのふわりキラリスプレーは想像以上にサラサラの使用感で、ひと吹きでプロ級の「天使の輪」を叶えてくれるのが印象的だった。各々の悩みやなりたい髪の理想に合わせて商品を選び、体験してみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
