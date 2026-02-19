ゆきぽよ、資産を売り“人生再スタート”へ 過去の騒動も赤裸々に明かす「トラウマなんです」
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）が19日、初回放送を迎える。
【写真】さすが姉妹！…ギャルピースで笑顔のゆきぽよ&ゆみちぃ
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
『資産、全部売ってみた』の“資産を全部売る”ゲストには、ゆきぽよが登場。彼女が本気で叶えたい夢のため、本人が保有する資産の中から“今売れるもの”をすべて手放す決断をしていきく。思い入れのあるバックや洋服などの査定金額が次々と発表されていき、中には目を疑うような現実的な評価も下され、思わず言葉を失う場面も…。しかし、そこまでしても彼女が再スタートを切りたかった理由が、詳細に語られる。
さらに、ギャルモデルとしてバラエティ番組を席巻していたゆきぽよの過去についても振り返っていきます。番組内では芸能活動の休止を余儀なくされた騒動についても触れ、当時の心境を「トラウマだった」「思い出したくない」と涙ながらに告白。MCの小島瑠璃子もゆきぽよに「本当にわかる点が多い」と共感し、小島自身も過去の週刊誌報道について語ります。
そして本番組では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」も放送。第一回ゲストとして、2008年に発売した「六本木〜GIROPPON〜」で一世風靡した鼠先輩が登場し、「六本木〜GIROPPON〜」の歌唱印税を売ったらいくらになるのか査定。鼠先輩はある事業に興味を示しており、現在は清掃会社ピカピカの代表を務めているカラテカの入江慎也に真剣相談する。一体いくらの値がつくのか。
