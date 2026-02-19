地域活性化に貢献した作品と地域に贈られる「第16回ロケーションジャパン大賞」（雑誌「ロケーションジャパン」選定）の授賞式が19日、東京・渋谷スクランブルスクエアで行われ、俳優の妻夫木聡（45）が主演を務めた昨年10月期のTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」と北海道2地域が「部門賞 支持率部門」に輝いた。加藤章一プロデューサーは「日高でしか撮れない緑の芝、青い空、そこを走る馬のおかげで、役者さんの芝居がより輝きました」と感謝。「ロケ地との化学反応によって、素晴らしい作品になります。続編があれば、またお邪魔したいと思います」と再訪を熱望した。

女性競馬ファンが増加。年末の風物詩「有馬記念」のファン投票は史上最多685万2342票が集まった。

ご当地感・話題性・ロケ地行楽度を基準とし、2024年11月1日から25年10月31日までに公開・放送された映画・ドラマ・アニメ作品を対象に、過去最多となる69作品とロケ地88地域をノミネート。2万5000人の一般投票ポイント、地域側のロケ誘致の継続性に加え、以下の4つの選考基準を基に、有識者審査を経て1000点満点で算出した。

（1）支持率（2万5000人の一般アンケート結果）（2）行楽度（ロケ地マップ・ツアーの有無など）（3）撮影サポート度（ロケ支援組織・撮影リピーターの有無、ロケへの住民の理解度など）（4）地域の変化（作品による来訪者の数・経済効果、作品にまつわる商品の誕生、CM換算効果・メディア露出など）。

▼日高町長・大鷹千秋氏 この度は栄えある賞を頂き、大変光栄です。新ひだか町とともに、作品を通じて日高の馬文化を全国へ届けることができました。関係者の皆さまに感謝し、今後も「サラブレッドの聖地」としての魅力を発信してまいります。

▼新ひだか町長・大野克之氏 支持率部門受賞、心より感謝申し上げます。撮影終了後も皆さまが私たちの街を訪れる姿に、町全体が元気を頂きました。是非、聖地巡礼に来てください。

▼プロデューサー・加藤章一氏 シナハン、ロケハン、撮影と数え切れないほどお邪魔しました。その壮大な景色の素晴らしさ、優しさやお力添えが、競馬の世界を舞台にした作品に迫力とリアリティーをもたらしてくれました。すべての関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

【第16回ロケーションジャパン大賞 受賞作品・地域一覧】

「グランプリ」＝映画「国宝」（滋賀県・大阪府東大阪市・兵庫県豊岡市）

「準グランプリ」＝NHK連続テレビ小説「あんぱん」（高知県・高知県南国市・高知県香南市・高知県香美市・高知県芸西村）

「部門賞 支持率部門」＝TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（北海道日高町・北海道新ひだか町）

「部門賞 撮影サポート部門」＝フジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（千葉県茂原市）

「部門賞 行楽度部門」＝アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ（第1クール）」 （岐阜県笠松町）

「部門賞 地域の変化部門」＝日本テレビ「ホットスポット」（山梨県富士河口湖町）

「審査員特別賞」＝映画「おいしい給食 炎の修学旅行」（岩手県花巻市）