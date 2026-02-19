地域活性化に貢献した作品と地域に贈られる「第16回ロケーションジャパン大賞」（雑誌「ロケーションジャパン」選定）の授賞式が19日、東京・渋谷スクランブルスクエアで行われ、女優の今田美桜（28）がヒロインを務めた昨年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」と高知県5地域が「準グランプリ」に輝いた。朝ドラの準グランプリ以上は、2022年「おかえりモネ」（21年度前期）と宮城県気仙沼市・登米市（準グランプリ）以来4年ぶり。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡いだ。

制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーは「高知ロケでクランクインの日、高知の光景を眺めながら自然に武者震いしたのを鮮明に覚えています。撮影へのご協力だけでなく、よさこい祭りや各トークイベントや関連番組をはじめ、非常に多岐にわたり高知の皆さんに支えられ、一緒にこの『あんぱん』を届けられたことをうれしく思っております」と感謝した。

ロケ地ツアーやラッピング列車・バスなど、多様な施策によりファンを魅了。中でも「やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム」（香美市）は前年比259％の入館者数を記録した。

ご当地感・話題性・ロケ地行楽度を基準とし、2024年11月1日から25年10月31日までに公開・放送された映画・ドラマ・アニメ作品を対象に、過去最多となる69作品とロケ地88地域をノミネート。2万5000人の一般投票ポイント、地域側のロケ誘致の継続性に加え、以下の4つの選考基準を基に、有識者審査を経て1000点満点で算出した。

（1）支持率（2万5000人の一般アンケート結果）（2）行楽度（ロケ地マップ・ツアーの有無など）（3）撮影サポート度（ロケ支援組織・撮影リピーターの有無、ロケへの住民の理解度など）（4）地域の変化（作品による来訪者の数・経済効果、作品にまつわる商品の誕生、CM換算効果・メディア露出など）。

▼高知県知事・茺田省司氏 この度は名誉ある賞を頂き、大変光栄に存じます。関係者の皆さまに感謝申し上げます。今後もドラマのレガシーを大切に活用して、地域の活性化に取り組んでまいります。

▼南国市長・平山耕三氏 素晴らしい賞を頂き、心より感謝申し上げます。本作品を通じて、やなせたかし先生が育ったまち、南国市の魅力を全国の方に知っていただけたことを大変うれしく思います。

▼香南市長・濱田豪太氏 素晴らしい賞を頂き、ありがとうございます。本作品をきっかけに、高知県・物部川エリアにお越しいただけるとうれしいです。関係者一同全力でおもてなしいたします！

▼香美市長・依光晃一郎氏 ロケ地・物部川は、やなせ兄弟が少年時代を過ごした「愛と勇気」を生んだ川です。ドラマでも感動のシーンの連続でした。ファンの皆さまを、いつでも優しく待ちゆうきね。

▼芸西村長・松本巧氏 素晴らしい賞を頂き、心から感謝申し上げます。本作品をきっかけに全国から多くの方に高知県内ゆかりの地にお越しいただいています。受賞を励みに、関係自治体と連携して、より一層の魅力発信に努めてまいります。

▼展開プロデューサー・川口俊介氏 番組を通して地域の皆さまが誇りを感じ、人と人がつながり、高知の魅力とやなせ夫妻の想いが発信され続けていくことを願っています。この度は誠にありがとうございます。

【第16回ロケーションジャパン大賞 受賞作品・地域一覧】

「グランプリ」＝映画「国宝」（滋賀県・大阪府東大阪市・兵庫県豊岡市）

「準グランプリ」＝NHK連続テレビ小説「あんぱん」（高知県・高知県南国市・高知県香南市・高知県香美市・高知県芸西村）

「部門賞 支持率部門」＝TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（北海道日高町・北海道新ひだか町）

「部門賞 撮影サポート部門」＝フジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（千葉県茂原市）

「部門賞 行楽度部門」＝アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ（第1クール）」 （岐阜県笠松町）

「部門賞 地域の変化部門」＝日本テレビ「ホットスポット」（山梨県富士河口湖町）

「審査員特別賞」＝映画「おいしい給食 炎の修学旅行」（岩手県花巻市）