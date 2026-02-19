◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ第5クール1日目(19日、那覇）

第5クールに入った巨人の春季キャンプ。丸佳浩選手がここまでの状態について語りました。

日々ハツラツとした様子を見せる丸選手。「この時期いつも元気なんです。一番元気かもしれないっす」と“らしく”語りながら、「オフもわりかししっかり動けたと思うので、その延長線という感覚でやっています」と順調な調整をのぞかせます。

今シーズン初の対外試合出場となった17日のロッテ戦では、第2打席でレフトへのタイムリーを記録。「自分の中では思ったより悪くなかった」と振り返り、今後の実戦に向けても「様々なタイプのピッチャーと対戦することが増えるので、試合の中での間合いというか入り方をしっかりやっていきたいですし。その中でいいものを見せられたら」と意気込みます。シーズン前の今は、初対戦の投手のデータもそろっていないこともありますが「考えて、考えて、受け身というよりも、自分から仕掛けていきたい」と意識についても明かしました。

この日は広島時代のチームメートだった田中広輔さんがキャンプ地へ登場。「スッキリした顔をしていたので『何だこのやろー』っていう感じでしゃべっていました」とやりとりを明かします。

さらに今後に向けても「元気だけが取りえだと思ってるんで、そこを失わずにやっていきたい」と意気込みました。