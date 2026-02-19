2月18日、タレントのMEGUMIとお笑いコンビ「令和ロマン」郄比良くるまが交際していることが、『文春オンライン』で伝えられた。異色の組み合わせが話題を呼んでいるが、MEGUMIの “好みの振り幅” も注目を集めている。

「異なる分野で活躍する2人ですが、2025年12月のYouTube特別企画『ラヴ上等〜本音上等〜』で共演しています。

MEGUMIさんはNetflixで配信された恋愛リアリティーショー『ラヴ上等』の企画、プロデュースを手がけ、同作のヒットを受けて、MEGUMIさん、くるまさん、お笑い芸人の永野さんの3人がYouTubeで対談する企画がおこなわれたのです。

『文春オンライン』によれば、2人はまだ交際を始めたばかりと伝えられており、この共演がきっかけになった可能性が高いでしょう」（スポーツ紙記者）

44歳のMEGUMIと31歳のくるまは、13歳差ということもあり、熱愛報道は大きな注目を集めている。一方で、Xでは

《MEGUMI、KJからくるまにいけるの凄い》

《KJと毛色違いすぎやろ》

《KJの次の男がくるまとか信じらんねー》

など、MEGUMIの男性の好みに驚く声が聞かれていた。

MEGUMIは、2008年にロックバンド『Dragon Ash』のボーカル・Kjこと降谷建志と結婚し、長男が誕生したが、2023年に離婚。今回、くるまが新たなパートナーとして取りざたされたが、元夫との違いが注目されたようだ。

「くるまさんは、独特の視点と論理的な分析力を生かした漫才が特徴的で、知的なイメージが認知されています。一方、降谷さんは1997年のデビュー以降、ロックバンドで一時代を築き、ワイルドなルックスでも人気を集めました。

2月9日のInstagramでも、金髪で両腕にびっしりタトゥーの入った自撮り写真を投稿し、話題になりました。くるまさんとは真逆といえるタイプのため、MEGUMIさんの “好みの振り幅” に驚く人も多かったようです」（芸能記者）

結婚生活15年で夫婦生活にピリオドを打ったMEGUMIと降谷。結婚していたころは、MEGUMIの愛情表現が話題になった。

「2022年のラジオ番組『バービーとおしんり研究所』（TBSラジオ）に出演した際、MEGUMIさんは自分から降谷さんに連絡先を聞いたり、ラジオ番組に誘うなど、夫にベタ惚れしていたことを明かしました。

しかし、2023年の『文春オンライン』で、降谷さんが30代のキャバクラで働く女性との不倫を報じられ、本人もその事実を認めました。その後、離婚が発表され、MEGUMIさんを心配する向きも多かったのですが、すでに気持ちを切り替え、新たな恋に進んでいるようです」（同）

“令和の恋リア” は今度こそ、ハッピーエンドを迎えられるか。