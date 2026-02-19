新生活応援グッズも！「and ST×サンリオ」コラボ チアや日焼けデザインのハローキティなど発売
ファッション通販サイト「and ST（アンドエスティ）」の10ブランドがサンリオキャラクターとコラボレーションした新作アイテムを、2月27日（金）から公式WEBストアと各ブランド店舗などで発売する。
第7弾となる今回のコラボでは、「GLOBAL WORK」や「studio CLIP」など10ブランドから、アパレルから雑貨まで120型を超えるコラボレーションアイテムが展開される。
『GLOBAL WORK』は“CHEER me ON”をテーマに、ハローキティの「チアTOYチャーム」（全5種 2490円）や「2WAY巾着ポーチ」（全2種 2490円）、KIDSではマイメロディ＆クロミの「アップリケT長袖」（全2色 2790円）や「チアぬいチャーム」（全2種 2490円）など新生活を応援するアイテムがラインアップしている。
クロミとHondaのコラボアイテムで、バイクと赤いリボンがアクセントの「ジャラツケTOYチャーム」（2985円）や「ZIPフーディ」（全2種 6990円）、「チャーム付き撥水ショルダー」（全2種 5490円）もお目見えする。『studio CLIP』からはI.CINNAMOROLL（アイシナモロール）の「クッションinブランケット」（3990円）や「立体マグ」（2790円）などが登場する。
『LOWRYS FARM』からはハローキティの「ぬいキーホルダー7」（全20種 2490円）や、「どんぶり」（全2種 2200円）、「箸置き」（全2種 990円）などダイニングアイテムが初登場。『JEANASIS』は「キンチャクチャーム」（全3種 3300円）や「フェイスポーチツキエコBAG」（全2種 4950円）などに、クールな印象のオリジナルカラーのハローキティがデザインされている。
日焼けをしたハローキティ、シナモロール、クロミ、ポチャッコ、ポムポムプリン、ハンギョドンが「ぬいぐるみチャーム」（全5種 2800円）や「プリントTEE（KIDS）」（全4色 3990円）になった『BAYFLOW』のアイテムもある。
ハローキティ、ウサハナ、マロンクリームとコラボした『Heather』からは、「アソート柄ルームウェア2P」（全3種 9900円）や「モコモコヘアバンド」（全3種 3300円）などのルームアイテムが登場。『repipi armario』はブランド初のポムポムプリンとコラボした、食べ物がモチーフの「たべものマスコットチャーム」（全4種 1980円）や「メッシュニットフーディ」（全2色 5390円）などが取り揃えられる。
『10C REPIPI』からはハローキティの“ぎゃる見え”するアイテムとして、「CAP」（全2種 2990円）、「カタアキロンT」（全3色 2750円）、「フレアスカート」（全2色 3490円）などが種類豊富に展開される。
ハローキティとコラボした『Elura』からは「Tシャツ」（全2色 7700円）や「巾着セット」（全3種 4620円）、『ALAND』からはパステルカラーの「フワフワポーチ」（全3種 2690円）や「ぬいぐるみチャーム」（全3種 2690円）、「ユニコーンチャーム」（3990円）などが販売される。
and STのサンリオキャラクターコラボ商品は、and ST TOKYOで先行販売中。「and ST WEBストア」と「and STストア」、各ブランド店舗などで2月27日（金）午前10時から順次発売する。店舗によって取扱商品が異なる。価格は税込み。