ファッション通販サイト「and ST（アンドエスティ）」の10ブランドがサンリオキャラクターとコラボレーションした新作アイテムを、2月27日（金）から公式WEBストアと各ブランド店舗などで発売する。

「サンリオキャラクターズｘand ST」第7弾コラボ発売

第7弾となる今回のコラボでは、「GLOBAL WORK」や「studio CLIP」など10ブランドから、アパレルから雑貨まで120型を超えるコラボレーションアイテムが展開される。

『GLOBAL WORK』は“CHEER me ON”をテーマに、ハローキティの「チアTOYチャーム」（全5種 2490円）や「2WAY巾着ポーチ」（全2種 2490円）、KIDSではマイメロディ＆クロミの「アップリケT長袖」（全2色 2790円）や「チアぬいチャーム」（全2種 2490円）など新生活を応援するアイテムがラインアップしている。

【GLOBAL WORK】 WOMENS HELLO KITTY「チアTOYチャーム」、「2WAY巾着ポーチ」

【GLOBAL WORK】 KIDS マイメロディ＆クロミ「アップリケT長袖」、「チアぬいチャーム」、「刺繍チュニック」、「横長トート」ほか

クロミとHondaのコラボアイテムで、バイクと赤いリボンがアクセントの「ジャラツケTOYチャーム」（2985円）や「ZIPフーディ」（全2種 6990円）、「チャーム付き撥水ショルダー」（全2種 5490円）もお目見えする。『studio CLIP』からはI.CINNAMOROLL（アイシナモロール）の「クッションinブランケット」（3990円）や「立体マグ」（2790円）などが登場する。

【GLOBAL WORK】クロミ×Hondaコラボ「ZIPフーディ」、「チャーム付き撥水ショルダー」、「ジャラツケTOYチャーム」

【studio CLIP】 I.CINNAMOROLL 「クッションinブランケット」、「立体マグ」

『LOWRYS FARM』からはハローキティの「ぬいキーホルダー7」（全20種 2490円）や、「どんぶり」（全2種 2200円）、「箸置き」（全2種 990円）などダイニングアイテムが初登場。『JEANASIS』は「キンチャクチャーム」（全3種 3300円）や「フェイスポーチツキエコBAG」（全2種 4950円）などに、クールな印象のオリジナルカラーのハローキティがデザインされている。



日焼けをしたハローキティ、シナモロール、クロミ、ポチャッコ、ポムポムプリン、ハンギョドンが「ぬいぐるみチャーム」（全5種 2800円）や「プリントTEE（KIDS）」（全4色 3990円）になった『BAYFLOW』のアイテムもある。

【LOWRYS FARM】ハローキティ「ぬいキーホルダー7」、「どんぶり」、「箸置き」、「おはし」

【JEANASIS】ハローキティ「キンチャクチャーム」、「フェイスポーチツキエコBAG」

【BAYFLOW】サンリオキャラクターズ「ぬいぐるみチャーム」、「プリントTEE（KIDS）」、「ポケット付きクリアポーチ」、「フェイスチャーム付きエコバッグ」

ハローキティ、ウサハナ、マロンクリームとコラボした『Heather』からは、「アソート柄ルームウェア2P」（全3種 9900円）や「モコモコヘアバンド」（全3種 3300円）などのルームアイテムが登場。『repipi armario』はブランド初のポムポムプリンとコラボした、食べ物がモチーフの「たべものマスコットチャーム」（全4種 1980円）や「メッシュニットフーディ」（全2色 5390円）などが取り揃えられる。



『10C REPIPI』からはハローキティの“ぎゃる見え”するアイテムとして、「CAP」（全2種 2990円）、「カタアキロンT」（全3色 2750円）、「フレアスカート」（全2色 3490円）などが種類豊富に展開される。

【Heather】サンリオキャラクターズ「アソート柄ルームウェア2P」、「モコモコヘアバンド」、「モコモコルームソックス」、「巾着ポーチ」

【repipi armario】ポムポムプリン「メッシュニットフーディ」、「2Pキャミワンピ（ロンTセット）」、「たべものマスコットチャーム」

【10C REPIPI】ハローキティ「CAP」、「カタアキロンT」、「フレアスカート」、「3Pソックス」、「WZIPフーディ」、「ナップサック」、「3Pソックス」

ハローキティとコラボした『Elura』からは「Tシャツ」（全2色 7700円）や「巾着セット」（全3種 4620円）、『ALAND』からはパステルカラーの「フワフワポーチ」（全3種 2690円）や「ぬいぐるみチャーム」（全3種 2690円）、「ユニコーンチャーム」（3990円）などが販売される。

【Elura】ハローキティ「Tシャツ」、「巾着セット」

【ALAND】「フワフワポーチ」、「トートバッグ」、「ぬいぐるみチャーム」、「ユニコーンチャーム」、「スタッズカードケース」

and STのサンリオキャラクターコラボ商品は、and ST TOKYOで先行販売中。「and ST WEBストア」と「and STストア」、各ブランド店舗などで2月27日（金）午前10時から順次発売する。店舗によって取扱商品が異なる。価格は税込み。