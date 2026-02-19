Image: Amazon

高級「寝ホン」の前に試すべきはコレじゃないか!?

集中したいとき、熟睡したいときってみなさんどうしてます？

ノイズキャンセリングイヤホン…は定番ですよね。僕もよく、音楽も何も流さないでひたすらノイキャンを有効にしてます。寝る時は邪魔だから、ン万円もするちょっと良い「寝ホン」も検討していたんですが、ある時気がついたんです。これ、普通に耳栓でよくないか？と。

でも、百均の耳栓だと遮音性たかが知れてるしなぁ…。あの耳にぎゅうぎゅう詰め込む感もなぁ…。

なんてモヤモヤしていたときに、なんか無性に気になるヤツを見つけました。

DJcong ノイズキャンセリング イヤホン 1,799円 Amazonで見る PR PR

フィット感よさそうで、遮音性に特化したイマドキのハイテク耳栓。

本日のAmazonタイムセールで40％OFF、1,799円でポチれるなら試す価値あると思うの。

ノイズを集中できるレベルに低減。イヤープラグも豊富

Image: Amazon

遮音性はスペックによると-26dB、洗濯機の稼働音レベルのノイズも、深夜の郊外レベルまで抑えられるとしています。また、イヤープラグの種類も豊富で、自分にフィットするサイズで運用できるのもいいですね。

ちなみに、Amazonの商品ページでは耳栓の有無での音の聞こえ方が動画で確認できます。

僕は、本当にこのレベルで抑えられるならノイキャンイヤホンや高級「寝ホン」より、コスト押さえて快適さを得られそうって思いました。

とりあえずちょっとでも気になっている人は動画で聞いてみてください。

Source: Amazon