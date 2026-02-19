【スーパー・ニンテンドー・ワールド：5周年限定グッズ＆フード】 3月18日より販売予定

　ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の5周年を記念した限定フードやグッズを3月18日より販売する。

　2021年3月のグランドオープンから今年で5周年を迎える「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。期間中は「We are all STARS!」をテーマに、無敵マリオバージョンの「アニバーサリー・パワーアップバンド」が登場するほか、新デザインのグッズ、新たなフードが多数ラインナップされる。

アニバーサリー・パワーアップバンド

販売場所 :ワンナップ・ファクトリー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアなど

フェイスタオル

販売場所 :ワンナップ・ファクトリー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアなど

アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ

販売場所:ピットストップ・ポップコーンなど

スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ

販売場所:キノピオ・カフェ

ケーキは4名分

スーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン～

販売場所:キノピオ・カフェ

無敵！ スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～

販売場所：マリオ・カフェ＆ストア

パワーアップ！ マリオのストロベリーソーダ

販売場所：マリオ・カフェ＆ストア

パワーアップ！ ピーチ姫のピーチソーダ

販売場所：マリオ・カフェ＆ストア

パワーアップ！ ルイージのマスカットソーダ

販売場所：マリオ・カフェ＆ストア

TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
(C)Nintendo
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン