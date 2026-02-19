USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の5周年記念グッズが新登場！ 無敵マリオの「パワーアップバンド」も
【スーパー・ニンテンドー・ワールド：5周年限定グッズ＆フード】 3月18日より販売予定
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の5周年を記念した限定フードやグッズを3月18日より販売する。
2021年3月のグランドオープンから今年で5周年を迎える「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。期間中は「We are all STARS!」をテーマに、無敵マリオバージョンの「アニバーサリー・パワーアップバンド」が登場するほか、新デザインのグッズ、新たなフードが多数ラインナップされる。
アニバーサリー・パワーアップバンド
販売場所 :ワンナップ・ファクトリー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアなど
フェイスタオル
販売場所 :ワンナップ・ファクトリー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアなど
アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ
販売場所:ピットストップ・ポップコーンなど
スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ
販売場所:キノピオ・カフェ
ケーキは4名分
スーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン～
販売場所:キノピオ・カフェ
無敵！ スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～
販売場所：マリオ・カフェ＆ストア
パワーアップ！ マリオのストロベリーソーダ
販売場所：マリオ・カフェ＆ストア
パワーアップ！ ピーチ姫のピーチソーダ
販売場所：マリオ・カフェ＆ストア
パワーアップ！ ルイージのマスカットソーダ
販売場所：マリオ・カフェ＆ストア
