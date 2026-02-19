バッグ選び、迷ったら“この色”！【ZARA】40・50代のサマ見え♡「ブラウンバッグ」

バッグを新調したいけれど、どれにしよう……と迷ったら「ブラウンバッグ」を候補に入れてみて。ブラウンはブラックほど重くならず、ベージュよりも引き締まる絶妙なカラーです。落ち着きがあって大人女性のコーデにもなじみそうなデザインを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。どちらもオンオフ頼りになりそうです。

きちんと感と柔らかさが魅力のブラウンバッグ

【ZARA】「ステッチ入りミニバケットバッグ」\3,990（税込・セール価格）

深みのあるブラウンカラーとレザー調素材が高見えするミニバッグ。曲線デザインが余裕ある大人の雰囲気を演出し、カジュアルコーデに合わせるだけで着こなしを格上げできそうです。ショルダー紐も付いているので、旅行など両手を空けてアクティブに動きたい日にもおすすめ。

オンオフ問わずヘビロテできる上品デザイン

【ZARA】「ショルダーショッパー」\5,990（税込・セール価格）

収納力ときれいめ感を重視するなら、ショッパー型がおすすめです。お仕事シーンでも使いやすそうなフォルムと上質見えする素材感、ブラウンカラーも相まって上品な印象。取り外し可能なインナーバッグ付きで、防犯面でも安心感があります。

