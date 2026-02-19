広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝が、“オープン戦開幕投手”を務めることが１９日、分かった。２１日・ＤｅＮＡ戦（宜野湾）で先発予定。開幕ローテ入りを狙う即戦力右腕が、大抜てきされた。首脳陣の高い期待が表れた“プロ初先発”に「本当にアピールするだけ」と力強く意気込んだ。

宮崎・日南キャンプ中の１１日に初めてシート打撃に登板。矢野のバットをへし折るなど、打者５人に被安打１で終えた。圧巻だったのは１６日の２度目のシート打撃。プロ入り最速１５１キロをマークし、実力の片りんを見せつけた。プロ初のキャンプにも「体の状態も今のところ悪くない」と上々。充実の日々を過ごす。

指揮官が「横一線」と強調する開幕ローテ争い。

６枠全てが白紙と言えども、大瀬良、床田、森下の３本柱に加え、新助っ人・ターノック、先発転向の栗林、森、玉村、岡本、高などライバルは強力だ。「数字（球速）とかはどうでもいい。いい内容といい結果を出せるようにやりたい」。期待の新星が、ベールを脱ぐ。（直川 響）

◆斉藤 汰直（さいとう・たいち）２００３年１２月７日、兵庫・宝塚市生まれ、２２歳。小浜小１年時に軟式野球教室に通い始め、４年で「心美東シャークス」に入団。宝塚中では軟式野球部でプレー。武庫荘総合では２年秋からエース。亜大では１年春からベンチ入りし、東都大学リーグ通算４６試合で９勝１５敗、防御率１・９５。４年時に大学日本代表に選ばれ、日米大学野球選手権でも先発。１８３センチ、９０キロ。右投右打。今季年俸１２００万円