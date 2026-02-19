オルドス市の馬什亥嘎査の標準競馬場で競馬イベントに参加する牧畜民。（オルドス＝新華社配信）

【新華社フフホト2月19日】中国内モンゴル自治区オルドス市の馬什亥嘎査（村）にある標準競馬場でこのほど、春節（旧正月）前の最後の競馬が行われた。騎手たちが身をかがめた姿勢で馬を走らせると、掛け声やひづめの音、観客の歓声が混然となって辺りに響いた。

「この催しは年越しの風物詩であり『新春決起大会』のような役割も兼ねている」と木馬什亥嘎査のナレンチャオゲトゥ共産党支部書記は紹介した。牧畜民たちは今、馬産業と観光業を組み合わせた、2026年の新たな発展の構想を練っており、草原の「冷たい資源」を農村振興の「熱い原動力」へと持続的に転換させようとしているという。

オルドス市木の馬什亥嘎査の馬文化展示館。（オルドス＝新華社配信）

馬什亥嘎査は「馬文化の里」として知られている。既に6万平方メートルを超える標準競馬場と166平方メートルの馬文化展示館を整備し、馬600頭余りを飼育する。隔週で馬術競技イベントが開催され、馬文化はこの地域を特徴付けるシンボルとなっている。

しかし、にぎわいだけでは不十分だとよく理解しているナレンチャオゲトゥさんは「午（うま）年という機運を、私たち牧畜民の『金運』に変えていきたい」と話す。

オルドス市の馬什亥嘎査で、隔週で行われている馬術競技イベント。（オルドス＝新華社配信）

ナレンチャオゲトゥさんが注目したのは馬乳製品と手工芸品だ。これまでは馬乳をバケツで1杯ずつ売っていたが、労力の割にまともな収入にならなかったとし、「今年は高付加価値加工に取り組み、馬乳をチーズや馬乳酒に加工し、パッケージも工夫して地域外に向けて販売していく」と述べた。馬のくらやむちといった手工芸品にも特色を出し、産業の競争力と魅力を高めていくという。

ナレンチャオゲトゥさんはさらに「今年は研修プログラムも予定している。子どもたちに草原で馬に乗り、くら作りに触れ、馬文化の物語を聞いてもらうような内容にしたい」と語り、「これまで馬を飼うのは伝統だったが、今は産業だ。将来は馬を飼うことが誇りになるようにしたい」と意気込んだ。（記者/安路蒙）