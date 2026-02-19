『ばけばけ』犯人捜しは混迷を極める 第100回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第100回（20日）の場面カットが公開されている。
前回は、朝食のトーストを焼く、焼き網がなくなった！？正木（日高由起人）の発言により、犯人探しが始まってしまう。トキ（高石あかり）やヘブン（トミー・バストウ）、家族の一同は正木の推理を聞くことに。みなの注目の中、正木は一人一人の動機を推察していく。はじめは冗談と笑っていた一同も次第に互いに互いを疑いはじめてしまう。いったい、誰が焼き網を隠したのか？
今回は、いまだ焼き網も犯人も見つからない。互いに互いを疑う松野家の空気に耐えかね、自分が犯人と疑われていると感じたクマ（夏目透羽）は女中を辞めると言い出す。必死になだめるトキ（高石あかり）やヘブン（トミー・バストウ）たちの静止も振り切り、家を飛び出そうとするクマ。その時、丈（杉田雷麟）の懐中時計が今度は盗まれたと発覚する。しかし、事件当時クマにはアリバイがあることが発覚し、犯人捜しは混迷を極める。
