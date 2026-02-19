「昔の総選挙を思い出した」AKB48、SPライブ出演権争奪戦 総監督も「ここまでハラハラしたのは久しぶり」【セットリストあり】
『AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！5周年記念ライブ！』が18日、神奈川・KT ZeppYokohamaにて開催された。
【ライブ写真多数】あんな曲やこんな曲も！『どっぼーん！』5周年記念ライブ
本公演は、AKB48のアプリゲーム「AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！」リリース5周年を記念したスペシャルライブ。1ヶ月にわたって行われたアプリ内の出演権争奪イベントをファンとともに勝ち抜いた16人による一夜限りのステージとなった。
出演メンバーは、「第61回推しメンイベント」で選出の橋本陽菜、太田有紀、田口愛佳、山内瑞葵、下尾みう、長友彩海、倉野尾成美、小栗有以、佐藤綺星、秋山由奈、福岡聖菜、八木愛月、橋本恵理子、布袋百椛、そして「特別ライブメンバーランキング」で選出された工藤華純、迫由芽実の計16人が参加。
ライブでは、小栗が「皆さんの期待をいい意味で裏切るようなセットリストになっています」と紹介したように、この日しか見られない貴重な組み合わせでのユニット曲のほか、AKB48以外の48グループの楽曲たちも織り交ぜながら、多種多様な楽曲たちを披露した。
また、バラエティーコーナーでは、お玉でボールを全員リレーするチャレンジに一発で成功。さらにボックスから引かれたメンバーが萌えせりふを披露する「萌えセリフwith萌えアイテム」コーナーでは、小栗、倉野尾、田口らが猫耳、メガネなどの“萌えアイテム”を駆使して、ファンが考えたせりふを言うことに。佐藤はキス顔も披露し、会場は大盛り上がりとなった。
後半は、イベント順位ベスト3を獲得したメンバーによるパフォーマンスや、秋山がセンターの「元カレです」では、初めて披露するメンバーも多い中、キレキレのダンスで会場を魅了した。この模様は、CS放送TBSチャンネル1で3月25日午後9時から放送される。
終演後、取材に応じた橋本陽菜は、「例年よりダンスナンバーが多くて、『愛しさのアクセル』でかっこいい楽曲をやらせていただいたりとか、これまでの自分が見せたことのないものを出せたライブでした」と振り返った。「大人ジェリービーンズ」を選んだ太田は「渡辺麻友さんの曲を選ばせていただきました。最近、AKB48で披露されていないかわいい曲からやりたいなって思いました。ファンのみなさんと一緒に頑張ってこられてよかった」と笑顔を見せた。
田口は「去年よりも争いがヒートアップしていて、昔の総選挙を思い出すようなメンバー内でのバチバチが1ヶ月間続いていた（笑）」と回顧。生バンドをリクエストした「I'm sure.」を披露し「自分としてもAKB48に新しい刺激を持ってくることができたライブになった」と胸を張った。
総監督の倉野尾も「最後の1時間までわからなくて、ここまでハラハラすることは、ここ数年で久しぶりかもしれない。過去最大くらい全員がパワーを使い切った白熱したバトルでした」といい、「みんなが気合を入れすぎてしまって、ここまでハチャメチャなセットリストあるんだってくらいの色んな一面を見ることができたと思います！」とアピールした。
■『AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！5周年記念ライブ！』セットリスト
0.OVERTURE
1.大声ダイヤモンド
2.ハートの脱出ゲーム
3.憧れのポップスター
4.残念少女【佐藤・山内・長友】
5.黒い天使【迫・下尾・福岡】
6.タブーの色【八木・秋山】
7.おNEWの上履き【布袋・橋本（陽）・太田】
8.純情主義【工藤・田口・橋本（恵）】
9.Lollipop【倉野尾・山内・小栗】
10.Make noise (HKT48)
11.初恋至上主義 (NMB48)
12.恋を語る詩人になれなくて (SKE48)
13.愛しさのアクセル【橋本（陽）】
14.大人ジェリービーンズ【太田】
15.I'm sure.(SDN48)【田口・倉野尾】
16.寝たふり【福岡・小栗・佐藤・秋山・太田・橋本（恵）・布袋】
17.Escape【山内・橋本（陽）・八木・田口・下尾・長友・倉野尾・工藤・迫】
18.元カレです
19.摩天楼の距離
20.虹の列車
【アンコール】
21.必殺テレポート
22.12秒
23.見えない空はいつでも青い
【ライブ写真多数】あんな曲やこんな曲も！『どっぼーん！』5周年記念ライブ
本公演は、AKB48のアプリゲーム「AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！」リリース5周年を記念したスペシャルライブ。1ヶ月にわたって行われたアプリ内の出演権争奪イベントをファンとともに勝ち抜いた16人による一夜限りのステージとなった。
出演メンバーは、「第61回推しメンイベント」で選出の橋本陽菜、太田有紀、田口愛佳、山内瑞葵、下尾みう、長友彩海、倉野尾成美、小栗有以、佐藤綺星、秋山由奈、福岡聖菜、八木愛月、橋本恵理子、布袋百椛、そして「特別ライブメンバーランキング」で選出された工藤華純、迫由芽実の計16人が参加。
また、バラエティーコーナーでは、お玉でボールを全員リレーするチャレンジに一発で成功。さらにボックスから引かれたメンバーが萌えせりふを披露する「萌えセリフwith萌えアイテム」コーナーでは、小栗、倉野尾、田口らが猫耳、メガネなどの“萌えアイテム”を駆使して、ファンが考えたせりふを言うことに。佐藤はキス顔も披露し、会場は大盛り上がりとなった。
後半は、イベント順位ベスト3を獲得したメンバーによるパフォーマンスや、秋山がセンターの「元カレです」では、初めて披露するメンバーも多い中、キレキレのダンスで会場を魅了した。この模様は、CS放送TBSチャンネル1で3月25日午後9時から放送される。
終演後、取材に応じた橋本陽菜は、「例年よりダンスナンバーが多くて、『愛しさのアクセル』でかっこいい楽曲をやらせていただいたりとか、これまでの自分が見せたことのないものを出せたライブでした」と振り返った。「大人ジェリービーンズ」を選んだ太田は「渡辺麻友さんの曲を選ばせていただきました。最近、AKB48で披露されていないかわいい曲からやりたいなって思いました。ファンのみなさんと一緒に頑張ってこられてよかった」と笑顔を見せた。
田口は「去年よりも争いがヒートアップしていて、昔の総選挙を思い出すようなメンバー内でのバチバチが1ヶ月間続いていた（笑）」と回顧。生バンドをリクエストした「I'm sure.」を披露し「自分としてもAKB48に新しい刺激を持ってくることができたライブになった」と胸を張った。
総監督の倉野尾も「最後の1時間までわからなくて、ここまでハラハラすることは、ここ数年で久しぶりかもしれない。過去最大くらい全員がパワーを使い切った白熱したバトルでした」といい、「みんなが気合を入れすぎてしまって、ここまでハチャメチャなセットリストあるんだってくらいの色んな一面を見ることができたと思います！」とアピールした。
■『AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！5周年記念ライブ！』セットリスト
0.OVERTURE
1.大声ダイヤモンド
2.ハートの脱出ゲーム
3.憧れのポップスター
4.残念少女【佐藤・山内・長友】
5.黒い天使【迫・下尾・福岡】
6.タブーの色【八木・秋山】
7.おNEWの上履き【布袋・橋本（陽）・太田】
8.純情主義【工藤・田口・橋本（恵）】
9.Lollipop【倉野尾・山内・小栗】
10.Make noise (HKT48)
11.初恋至上主義 (NMB48)
12.恋を語る詩人になれなくて (SKE48)
13.愛しさのアクセル【橋本（陽）】
14.大人ジェリービーンズ【太田】
15.I'm sure.(SDN48)【田口・倉野尾】
16.寝たふり【福岡・小栗・佐藤・秋山・太田・橋本（恵）・布袋】
17.Escape【山内・橋本（陽）・八木・田口・下尾・長友・倉野尾・工藤・迫】
18.元カレです
19.摩天楼の距離
20.虹の列車
【アンコール】
21.必殺テレポート
22.12秒
23.見えない空はいつでも青い