2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が19日のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演。大きな反響を呼んでいるミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアの解説の裏側を語った。

高橋さんはミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアのテレビ解説を務め、同種目で日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組に対する「すごい！」8連発や「宇宙一！」といった率直な解説が大きな反響を呼んだ。

日本に帰国していた高橋さんは自身の解説を振り返り、「応援の一心だったし、スケートに感動したし、人間としての心の強さ、信頼関係の美しさに感動しました」と明かした。

パーソナリティーの垣花正アナが「考えているんじゃなくて、心からの声をおっしゃってるんだろうなって」と水を向けると、高橋さんは「ショートで少しミスをしてしまって(りくりゅうは)最終滑走じゃなかったですけど、この先どうなろうと世界一じゃなく宇宙一って確信しました。私も長年ペアをやってきて、ずっとペアを見てきましたけど、だからこそ技術的にも今の演技に敵うペアはいないと確信しました」と語り、「宇宙一！」という名言の誕生秘話を明かしていた。