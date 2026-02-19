女優で歌手のすみれ（３５）が１９日、ＳＮＳを更新。２０２２年に急逝した母で女優、松原千明さんの誕生日によせて、思いを発信した。

松原さんは１９８８年に俳優・石田純一と結婚し、９０年にすみれを出産。しかし９６年、石田の不倫騒動で、「すみれを守りたい」の思いから、９７年にハワイへ移住。９９年には石田との離婚が成立した。その後、ハワイでアメリカ人男性と再婚し男児を出産したが、２００９年に離婚した。２２年１０月、ハワイの自宅で６４歳で亡くなった。

２月１８日は松原さんの誕生日。１９日付で、松原さんとの幼少期の写真、父・石田との親子３ショットを投稿し、「Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ Ｍｏｍｍａ♡ Ｗｉｓｈ ｙｏｕ ｗｅｒｅ ｈｅｒｅ」（お誕生日おめでとう、ママ♡ あなたがここにいてくれたら…）と言葉を添えた。

松原さんは京都出身で、カネボウ化粧品のキャンペーンガールに選ばれ、脚光を浴びた。「探偵！ナイトスクープ」の初代秘書も務めた。

今回の投稿には「ママすごく綺麗、すみれちゃんもとても可憐で可愛い」「とても美しい女優さんだと思って見てました。今は姿は見えなくても、すみれさんの中にいつもいます」「松原千明さんは本当に美しい女優さんでした。芯が強く美人で憧れの女性。すみれさんを本当に大切に愛していたのが伝わりました」「憧れていたステキな千明さんの懐かしい姿に涙が出ました」「探偵ナイトスクープの秘書さんでしたね」「すみれさんからママさんの面影を凄く感じてます」など多くのコメントが届いている。