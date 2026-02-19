¡Ú °ÂÍö¤±¤¤ ¡Û¡Ö»ä¤ÎÈ±¤Ï¤Ü¤¦¤Ü¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×°¦Ç7ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È¿²µ¯¤¥Ü¥µ¥Ü¥µ»Ñ¡É¤ò¸ø³«
¸µÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î°ÂÍö¤±¤¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦Ç¡Ö¤Æ¤ó¡×¤Î7ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú °ÂÍö¤±¤¤ ¡Û¡Ö»ä¤ÎÈ±¤Ï¤Ü¤¦¤Ü¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×°¦Ç7ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È¿²µ¯¤¥Ü¥µ¥Ü¥µ»Ñ¡É¤ò¸ø³«
°ÂÍö¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Æ¤ó¤Î7ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡¿Í´Ö¤Ê¤é40ÂåÈ¾¤Ð¤Î½Â¤¤Âç¿Í¡×¤È¾Ò²ð¡£¥í¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î¡Ö¤Æ¤ó¡×¤Ï¡¢°ÂÍö¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÍö¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Î¡Ö¤Æ¤ó¡×¤Ï´Å¤¨¤óË·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ«Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ»ä¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡Ö°ìÃ¶ÉÛÃÄ¤ò½Ð¤ë¤ÈÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¡£¾Ð¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ã¤×¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¡¢°¦Ç¤ÎÀ³Ê¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·Î¸Å¤ÇÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¤Æ¤ó¡×¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Á¥å¡¼¥ë¡ÊÇÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ë¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤á¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ÂÍö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¯¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÊÌ¤ÎÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¯¤¦¤È·ö²Þ¤Î¤è¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¸¤ã¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Í¡×¤È2É¤¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Æ¤ó¡×¤È¡Ö¤¯¤¦¡×¤¬°ÂÍö¤µ¤ó¤Î²È¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿Ä«¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¡Ö»ä¤ÎÈ±¤Ï¤Ü¤¦¤Ü¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤ÇºÜ¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÍö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢Ìþ¤·¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È°¦Ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¡¢¡Ö#¤Æ¤ó¡×¡Ö#7ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö#russianblue¡×¡Ö#»äÈ±¥Ü¥µ¥Ü¥µ¾Ð¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´Å¤¨¤óË·¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±×¡¹¡¢½Â¤¤¥Ë¥ã¥ó¥³ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÉ¤»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Í¡¡¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û