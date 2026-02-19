いよいよ来週からチケットの先行販売が始まる、アジア･アジアパラ競技大会。きょう、競技別のチケット価格が公表されました。

アジア･アジアパラ大会のチケットの先行販売は、2月26日午後5時から始まります。対象者は、愛知・岐阜･三重の他、水泳やサッカーなどの競技会場がある都府県に住む人（静岡・東京・大阪）で、先着順で販売されます。

きょうは、競技別のチケット価格が公表されました。

アジア大会のチケット価格は、競技場所から近いAA席からD席までの5段階に分かれていて、競技観戦チケットの最低価格は1500円から、最高価格は水泳やバスケットボールの決勝などの3万円です。

大会公式の販売サイトなどで購入可能

また海外販売を含む地域を限定しない先行販売のチケットも、3月12日から先着順で始まります。

一般販売は、6月ごろを目処に行われる予定です。先行販売の枚数は明らかになっていませんが、いずれの競技も一般販売前にチケットが売りきれることはないということです。

チケットは大会公式の販売サイトなどで購入可能で、購入するには応募IDが必要となります。アジア大会は、9月19日に名古屋市瑞穂公園陸上競技場で開会式が行われます。