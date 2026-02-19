エレコムは、自社で初となる半固体電池を採用したモバイルバッテリー「DE-C86-10000」シリーズを3月より順次発売する。

【画像あり】素材とLED表示で安全なモバイルバッテリーに 商品画像一覧

今回販売される「半固体電池」は、安全性の向上と、持ち運びに便利な長寿命なモバイルバッテリーとして開発したものだ。

さらに新機能「Health Monitor」を搭載している。充放電の回数から、電池の健康状態を自動で診断し、LEDの色でわかりやすく表示してくれる。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使うことも可能だ。

従来のリチウムイオン電池などの電池に比べて、サイクル寿命が従来の4倍となる約2,000回、放電温度範囲が-15℃～45℃まで対応といった強みがある。

過充電などの5つの保護機能を備えた安心の回路設計を採用し、Thermal Protectionによって通電時に温度を監視・制御することで機器を守る。

2月25日12時よりエレコムダイレクトショップにて「DE-C86-10000」シリーズの製品の予約販売を数量限定で開始し、1,000円割引を実施する。

また「エレコムデザインショップ」ではモバイルバッテリーの回収キャンペーンを実施し、「DE-C86-10000」シリーズの商品が割引になるクーポン2,000円分を数量限定で配布する。

製品の詳細などは特設ページで確認してほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）