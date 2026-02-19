ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）らが１９日、羽田空港着の航空機で帰国した。堀島はデュアルモーグルの銀メダルとモーグルの銅メダルを首にかけながら、帰国後の会見で「こういう大舞台から無事にけがもなく、またメダルを取れて帰って来れてうれしい」と喜びを語った。

会見では日本に帰国するまでの飛行機での過ごし方も明かした。ミラノから東京までの直行便を利用せず、通常よりも数時間長いフライトで帰国。疲れから「ほとんど何も食べずに眠りました」というが、道中では自身のノートへ思いをつづる時間もあったという。「次の４年後、どういう自分でいたいかを書き留められた。オリンピックの振り返りをその期間でできた」。五輪を終えたばかりだが、既に気持ちは次の２０３０年大会の金メダルへ向いている。

２８日からは富山でＷ杯が開催される。ミラノ五輪のメダリストとして凱旋（がいせん）する一戦へ向けて「体も頭も次のＷ杯へ向かう姿勢になっている」と強調すると「日本開催ということで、いつものＷ杯とは違う状況にはなると思うが、変わらない部分をしっかりと変わらない気持ちのまま続けていきたい」と意気込んだ。また、「バスとかで移動することにはなるが、たくさんの方に来ていただきたいと思っている。ぜひ（試合会場に）来ていただければ。大会の成功を祈っています」と話した。

◆堀島 行真（ほりしま・いくま）１９９７年１２月１１日生まれ。岐阜・池田町出身。２８歳。両親の影響で１歳からスキーを始め、小学４年でモーグルを開始。Ｗ杯通算２４勝。２３―２４年シーズンで日本男子初の種目別制覇。世界選手権は１７年にモーグル（Ｍ）、デュアルモーグル（ＤＭ）２冠。２５年Ｍ金、ＤＭ銀。２１年ＤＭで銅。五輪は１８年平昌１１位、２２年北京銅。身長１７０センチ。家族は妻と子ども１人。