¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡ÛÃÓËÜµ±ÌÀ¤¬ÄÌ»»£²£°£°£°¾¡¤òÃ£À®¡Ö¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£²£°£°£±¾¡ÌÜ¡£ºÇ¶á¤Ï´ÊÃ±¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃÓËÜµ±ÌÀ¡Ê£µ£¹¡á¹Åç¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥Áö£é£îÂçÂ¼¡¡£²£î£ä¡×½éÆü£±£Ò¤Ç¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¡£»Ë¾å£±£¹£µ¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£²£°£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£¶Ç¯£±£±·î¤Î½é½ÐÁö¤«¤é£³£¹Ç¯£³¤«·î¤Ç¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï£²£°£°£°¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Áª¼ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ²¿¤È¤Ê¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤À¤ó¤À¤ó£±Åù¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡Ö½éÆü£±£Ò¤Î£±¹æÄú¤Ç£²£°£°£°¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬°ì½ï¤Ê¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¥¿¡¼¥ó¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡££±£Í¤ÏÄ·¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£²£°£°£±¾¡ÌÜ¡£ºÇ¶á¤Ï´ÊÃ±¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£