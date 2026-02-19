渡辺美奈代、模様替えした部屋に絶賛の声「ゴージャスなシャンデリア」「広すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月18日、自身のInstagramを更新。部屋を模様替えした様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】56歳元おニャン子「ゴージャスなシャンデリア」模様替えした広々自宅部屋
渡辺は「2026年模様替えした部屋を大公開！」と、自身のYouTubeチャンネルでの更新状況を報告。「引っ越し大好き」「合計15回」という渡辺が犬を抱いて夫とソファに座る姿を公開した。また、グレー系の配色で統一された部屋の全体写真では、ピンクやグレーのクッションが整然と並んだソファ、大型の観葉植物やゴージャスなシャンデリア、ラグの上でのんびりしている飼い犬の様子を見ることができる。
この投稿に「素敵なお部屋」「仲良し夫婦」「行動力すごい」「ゴージャスなシャンデリア」「インテリア真似したい」「広すぎ」などと注目を集めている。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
