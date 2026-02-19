元モー娘。「人生で初めてのケーキ作り」“プロ級”出来上がりが話題「初めてとは思えない」「お店で出てきそう」
【モデルプレス＝2026/02/19】元モーニング娘。の新垣里沙が2月18日、自身のInstagramを更新。人生初めてのケーキ作りを公開し、反響が集まっている。
【写真】37歳元モー娘。「初めてとは思えない」焼き加減が絶妙なベイクドチーズケーキ
新垣は「人生初めてのケーキ作り ベイクドチーズケーキ」とつづり、写真を投稿。夫でYouTubeカメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏からも「とっても美味しい！！！！おかわり」と言われたことを報告。ベイクドチーズケーキは「ディズニーリゾートのプレート可愛すぎて このお皿に盛り付けるだけでテンション上がる」「フォークはニック」と記し、縁取りが赤いプレートとキャラクターのフォークも披露している。
この投稿に「美味しそう」「お店でみるおやつ」「初めてとは思えない」「お店で出てきそう」「ディズニー気分に浸れて最高」「食べたい」などと話題となっている。
新垣は2013年、舞台共演をきっかけに俳優の小谷嘉一と交際に発展し、2016年7月に結婚したものの、2018年1月に離婚を発表。そして2022年6月、山口氏と再婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆新垣里沙「人生初めてのケーキ作り」公開
◆新垣里沙の投稿に反響
