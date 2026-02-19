4児の母・東原亜希、ハワイでのミニスカ姿披露「スタイル抜群すぎる」「脚のラインが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】タレントの東原亜希が2月18日、自身のInstagramを更新。海でのカジュアルショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】43歳4児の母モデル「脚のラインが綺麗」ミニスカ×ビーサンで美脚全開
東原は「先週ストームって聞いてたので心配してたけど晴れててうれしい」とつづり、青空の下、笑顔で両手を挙げた写真を投稿。船が並ぶ海を背景に黒のトップスに水玉のミニスカート、薄紫のビーチサンダルを合わせたコーディネートで、スラリと鍛えられた脚が際立つスタイルとなっている。また「晴れてる日に行かなきゃと、急遽申し込んだサンドバーはやっぱり最高だった」と記し、滞在中のハワイでサンドバーへ行ったことを報告している。
この投稿に「スタイル抜群すぎる」「脚のラインが綺麗」「爽やか」「自然体で美しい」「急遽サンドバーへ行くなんて行動力さすが」などと注目が集まっている。
東原は、2008年1月に井上氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆東原亜希、ビーチサンダルを合わせたスタイルで美脚披露
◆東原亜希の投稿に反響
